 

Государственным органам власти разрешили митинги без согласования

Минюст РФ полагает, что государственные органы страны могут нарушать установленный порядок согласования митингов и заявлять их, например, не за 10 дней, а за более короткий срок.

Точка зрения Минюста изложена в письме на имя Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» Алексея Чумакова, сообщает РБК. Общественник интересовался, почему власти смогли провести недавние «антитеррористические» митинги с нарушением российского законодательства, заявив их всего за три-четыре дня. Как известно, по действующему закону митинги требуется заявлять за 10-15 дней.

Ответ Минюста был весьма неожиданным: по мнению чиновников, органы государственной власти вообще не подпадают под действие закона о митингах. В законе перечислены следующие организаторы публичных мероприятий: отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения. 

Поскольку госорганов в этом списке нет, Минюст полагает, что перечисленные в законе требования и ограничения на них не распространяются. Таким образом получается, что государственные организации могут вообще не согласовывать свои акции.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Новые законы
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