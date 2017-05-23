Государственным органам власти разрешили митинги без согласования

Минюст РФ полагает, что государственные органы страны могут нарушать установленный порядок согласования митингов и заявлять их, например, не за 10 дней, а за более короткий срок.





Точка зрения Минюста изложена в письме на имя Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» Алексея Чумакова, сообщает РБК. Общественник интересовался, почему власти смогли провести недавние «антитеррористические» митинги с нарушением российского законодательства, заявив их всего за три-четыре дня. Как известно, по действующему закону митинги требуется заявлять за 10-15 дней.





Ответ Минюста был весьма неожиданным: по мнению чиновников, органы государственной власти вообще не подпадают под действие закона о митингах. В законе перечислены следующие организаторы публичных мероприятий: отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения.





Поскольку госорганов в этом списке нет, Минюст полагает, что перечисленные в законе требования и ограничения на них не распространяются. Таким образом получается, что государственные организации могут вообще не согласовывать свои акции.





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