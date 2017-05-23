Помогут ли старперы стартаперам?

МОСКВА. Кажется, что нет ничего бессмысленнее, чем человек с пятью высшими образованиями в российской Думе.

Только что мы лишний раз убедились в этом, прослушав выступление моложавого 64-летнего парламентария, сходу перепутавшего артрит и стрит-рейсеров, и, не включая головной мозг, предложивший выгородить для последних на улицах города специальные места длиной в 400 метров.

Нет, редакция АПН, конечно же не возражает против права парламентариев выступать с любыми предложениями, в том числе и бредить с трибуны. В конце концов, работа у них такая.

Мы хотели бы только отметить стилистическую ошибочность приглашения в Госдуму скромной Саши Спилберг. Нам кажется, надо было звать Мару Багдасарян.

Уверены, что с ней быстро нашли бы общий язык и Сергей Михайлович и Владимир Вольфович и иные, восходящие звёзды нашей Госдумы. Милейший Виталий Милонов, например. Собственно говоря, временами кажется, что они на одном языке уже и говорят, только с разных сторон.

Половинчатость же думских подходов вызывает у нас опасение, что старперы стартаперам всё же не помогут, а только попиарятся за счёт молодёжи.

Саша Спилберг реально же не научит ничему этих мастеров перфоманса. Чему вообще можно научить того же Зюганова? Он и так всё умеет и делает уже очень много лет, особенно с 1996-го.

Ну и обратного движения тоже не будет.

По результатам начала предвыборной кампании уже очевидно, что нашим властям просто нечего предложить отечественной молодёжи.

Нет общих тем. Совсем. После смерти Махатмы Ганди Путину и поговорить оказалось не с кем, но и молодым тоже не с кем среди властей разговаривать. И, кажется, не о чем. Не о цензуре же социальных сетей в интересах духовности, в самом деле?

Прискорбное отсутствие межпоколенческой коммуникации заколотит крышку в гроб текущего политического режима.

К сожалению, Владимир Путин не удосужился приложить усилия по подготовке молодой смены властного класса. После дефолта прокремлёвских молодёжных движений тема была закрыта как незначительная.

В 2025ом тому же Миронову будет 72. А его почти однофамильца Милонова, скорее всего, обольют зелёнкой с пролетающего мимо ховерборда. Чисто для весёлого кадра в видеобложике.

На этом всё и закончится.