 

Помогут ли старперы стартаперам?

МОСКВА. Кажется, что нет ничего бессмысленнее, чем человек с пятью высшими образованиями в российской Думе.
 
Только что мы лишний раз убедились в этом, прослушав выступление моложавого 64-летнего парламентария, сходу перепутавшего артрит и стрит-рейсеров, и, не включая головной мозг, предложивший выгородить для последних на улицах города специальные места длиной в 400 метров.
 
Нет, редакция АПН, конечно же не возражает против права парламентариев выступать с любыми предложениями, в том числе и бредить с трибуны. В конце концов, работа у них такая.
 
Мы хотели бы только отметить стилистическую ошибочность приглашения в Госдуму скромной Саши Спилберг. Нам кажется, надо было звать Мару Багдасарян.
 
Уверены, что с ней быстро нашли бы общий язык и Сергей Михайлович и Владимир Вольфович и иные, восходящие звёзды нашей Госдумы. Милейший Виталий Милонов, например. Собственно говоря, временами кажется, что они на одном языке уже и говорят, только с разных сторон.
 
Половинчатость же думских подходов вызывает у нас опасение, что старперы стартаперам всё же не помогут, а только попиарятся за счёт молодёжи.
 
Саша Спилберг реально же не научит ничему этих мастеров перфоманса. Чему вообще можно научить того же Зюганова? Он и так всё умеет и делает уже очень много лет, особенно с 1996-го.
 
Ну и обратного движения тоже не будет.
 
По результатам начала предвыборной кампании уже очевидно, что нашим властям просто нечего предложить отечественной молодёжи.
 
Нет общих тем. Совсем. После смерти Махатмы Ганди Путину и поговорить оказалось не с кем, но и молодым тоже не с кем среди властей разговаривать. И, кажется, не о чем. Не о цензуре же социальных сетей в интересах духовности, в самом деле?
 
Прискорбное отсутствие межпоколенческой коммуникации заколотит крышку в гроб текущего политического режима.
 
К сожалению, Владимир Путин не удосужился приложить усилия по подготовке молодой смены властного класса. После дефолта прокремлёвских молодёжных движений тема была закрыта как незначительная.
 
В 2025ом тому же Миронову будет 72. А его почти однофамильца Милонова, скорее всего, обольют зелёнкой с пролетающего мимо ховерборда. Чисто для весёлого кадра в видеобложике.
 
На этом всё и закончится.
 
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