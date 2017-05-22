Виза на Украину: не оглядывайся на пути в Содом

Широковещательные видеообращения частных лиц становятся модным жанром. Ксения Собчак, как ей и положено, тоже решила не отставать от моды и обратилась к президенту Украины с видеофилиппикой по поводу запрета российских социальных сетей. Слова светской львицы, произносимые на фоне жовто-блакитного биколора, звучали одновременно и пафосно, и иронично, являя собой яркий пример эстетики метамодерна.

Я бы не исключил, что этот ролик был записан в интересах и по большой просьбе российских интернет-компаний, взволнованных неминуемыми убытками, которые будут вызваны отсечением украинского сегмента пользователей. Однако на экране данная гражданка РФ предстает в роли здравомыслящей украинской националистки (образ собирательный и, возможно, не имеющий соответствий в реальности), которая грозит президенту Незалежной двумя вещами: что свободолюбивый украинский народ не простит ему предательства идеалов Майдана, за которые погибли тысячи граждан страны, и что лидеры лучезарной Европы откажут ему от дома.

Что касается идеалов, то русскому человеку в них разобраться решительно невозможно, это вещь в себе, тем более что тысячи людей, как мы помним, погибли не за свободу пользования интернетом и не за свободу вообще, а за порабощение той части русского народа, которая усилиями сперва большевистских, а потом демократических идиотов оказалась на территории сначала просто чужого, а затем и откровенно враждебного государства – такая вот была многоходовочка.

От имени европейской элиты госпожа Собчак также поторопилась вещать. В конце концов, единая Европа уже более четверти века терпит в своем составе страны апартеида – Латвию и Эстонию, - хотя принудить этих крошечных лимитрофов к соблюдению элементарных прав русскоязычного населения было бы при желании очень просто. Украина же, во-первых, гораздо более значима с точки зрения «сдерживания России» и поэтому может рассчитывать на еще большую толерантность, а во-вторых, вообще не входит в зону, так сказать, гуманитарной ответственности ЕС, так что для Брюсселя, Берлина, Парижа вполне достаточно, чтобы в Киеве с местным населением обходились не хуже, чем в Браззавиле или Киншасе.

В общем, фальшивую украинскую националистку Собчак должны вежливо, но твердо поправить ее воображаемые товарищи – истинные сыны и дочери Бандеры. Что они обязаны ей сказать – разумеется не публично, а по большому секрету? Что умеренность – вовсе не то, что скрепляет воедино украинский социум, а тем паче политикум. Упоротость – вот верный рецепт. Делать что угодно, только не снижать градус борьбы – иначе все посыплется. Даже там, где упоротость внешне выглядит как дело кучки радикалов, она есть выражение солидарной воли нации.

Это и понятно: было бы странно ожидать чего-то другого от общества победившей шизофрении. Нельзя же больше трех лет изображать «войну с Россией», не предаваясь время от времени хотя бы даже и мелким, но безумствам. Отсюда и борьба с памятниками, и кампания по переименованиям, и блокада Донбасса, и война с отделениями российских банков. Причем все должно развиваться во времени, постепенно, отдельными внятными дозами, чтобы общество не успевало прийти в себя.

Такое впечатление, что после того, как Порошенко наконец-то добился от Европы чаемого «безвиза», градус антироссийской упоротости украинских властей вырос, процессы ускорились. Техническое решение достаточного ограниченного значения, затрагивающее лишь интересы немногочисленных украинских туристов, почему-то было воспринято в Киеве как отмашка вообще на всё. Блокировка российских интернет-ресурсов, против которой столь пламенно выступила наша светская львица – лишь часть этой ускоренной программы. Другие шаги – выдавливание с Украины российских железнодорожников, подготовка к ограничению прав Русской Церкви.

Наконец, чтобы эффектно закольцевать тему, напрашивается введение визового режима на границе с Россией. В самом деле, на западе границу открыли, теперь на востоке надо закрыть. Да и пора уже, стыдно терпеть такое положение на четвертом году «войны» - это все равно как в 1943 году можно было бы свободно съездить из Москвы в Берлин, прикупить цейссовский бинокль и пару книг по египтологии и спокойно вернуться домой.

Этот наболевший вопрос собирается уже в ближайшие дни рассмотреть Верховная Рада по инициативе партии «Народный фронт», в которую, напомним, входят такие деятели практического украинства как Турчинов, Парубий и Аваков. Трудно предугадать исход этой конкретной попытки установить визовый барьер на российско-украинской границе, но можно уверенно сказать, что симметричных мер со стороны России в этом случае ожидать не приходится, несмотря на грозные предупреждения из Москвы.

Не то чтобы российские власти сильно переживали за судьбы украинских гастарбайтеров, которым в связи с трудностями перевода заработков на родину уже сейчас приходится нелегко. Но есть два сдерживающих фактора.

Во-первых, на Украине по-прежнему живут миллионы людей, политически ориентированных на Россию. Наказывать этих людей было бы неправильно: конечно, идея Большой Новороссии пока упрятана в долгий ящик, но мало ли, вдруг когда-нибудь настанет время ее оттуда достать.

Во-вторых, что особенно важно именно в данное время года, украинские туристы полюбили ездить в «оккупированный Крым» и приносят полуострову немалый доход. В условиях, когда интерес российского туриста к «нашему Крыму» несколько остыл, лишать крымчан этого дохода было бы и несправедливо, и опасно для политической стабильности.

Таким образом, в выборе мер противодействия озлобленному соседу российское государство не вполне свободно – просто потому что при всех неприятных особенностях нашей власти она все еще ориентирована на ценность разума. В то же время украинская держава, движимая упоротостью, в своих действиях совершенно свободна и тем сильна.

Вернутся домой злые гастарбайтеры? Подумаешь! Сунутся пару раз на майдан, покричат, потом разбредутся кто куда – копать янтарь под Ровно, служить в нацгвардии во славу АТО, торговать чем-нибудь по мелочи. Не поедут украинцы в Крым? А и правильно, нечего им там делать, пусть патриотично греются на Лазурке, виз же туда теперь не надо. И уж меньше всего волнуются в Киеве о трудностях, с которыми столкнутся российские либеральные украинофилы. Таким как Борис Гребенщиков принесут бессрочную визу прямо на дом, пусть поет-заливается, остальные же будут полезнее на Болотной, а не на Крещатике.

Логика (хоть и странно использовать тут это слово) ведет Украину к визовому режиму, а впоследствии и к полной транспортной изоляции от России. Деятели, правящие этой страной, сильны до тех пор, пока не оглядываются. Оглянешься – превратишься в соляной столб. Только идут они не из Содома, а в Содом. Вернее, в Полусеверную Корею, откуда на восток люди не будут ездить, потому что запрещено, а на запад – потому что нет грошей.

Мы же будем не раз еще мысленно возвращаться к тому моменту трехлетней давности, когда нынешние лидеры Украины превратились для Кремля из «фашистов» в «наших партнеров». А может, не надо было оглядываться?