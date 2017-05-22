 

Мурманская область: беззаконие в законе?

Мурманская область все больше и больше напоминает советский Узбекистан эпохи застоя, где власть имущим, позволено все, а правоохранительные органы подобострастно молчат, - пишут интернет-пользователи из Заполярья.

Достоянием общественности стала публикация документов о том, как чиновники правительства Мурманской области, пользуясь служебным положением, взяли себе в аренду землю в природоохранной зоне с молчаливого согласия или подозрительного бездействия губернатора Марины Ковтун, УМВД и Следственного Комитета региона.

4,9 Га земли в лесопарковой зоне защитных лесов рядом с Кильдинским озером в Кольском районе было передано с целью «осуществления рекреационной деятельности» дачному некоммерческому партнерству (ДНП) «Родничок».

Разрешительный документ подписало Министерство природных ресурсов и экологии, а учредителями ДНП «Родничок» значится не менее половины действующих и бывших чиновников регионального правительства в том числе:

  • Эльвира Макарова - министр природных ресурсов и экологии Мурманской области;
Эльвира Макарова
  • бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Алексей Смирнов;
  • первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева;
  • начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Игорь Конюхов;
  • замначальника отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Марина Шипугина;
  • бывший первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Федор Швейцер;
  • Александр Кобытев, бывший первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Одним словом, участки под дачное строительство в природоохранной зоне чиновники из минприроды, обязанные охранять лесные угодья, выделили сами себе, как в старой поговорке «что охраняю, то и имею». «Схемы» в «заполярном Узбекистане» технологически напоминают робкие шаги начинающих коррупционеров из Средней Азии советского период: смело, до наивности просто и абсолютно противозаконно.

Показательно, что адрес регистрации ДНП совпадает с адресом постоянного места жительства министра Эльвиры Макаровой, нынешнего руководителя упомянутого профильного ведомства.

При этом, как следует из документа, ДНП «Родничок» создано для выращивания однолетних и многолетних культур.

Однако в Лесном кодексе режим использования лесопоарковой зоны защитных лесов прописан достаточно жестко и конкретно: «возможны только выборочные санитарные рубки и запрещена любая хозяйственная деятельность, за исключением сенокошения и пчеловодства. Также запрещено любое капитальное строительство».

Тем не менее, как выясняли мурманские журналисты, дома, в которых проживают члены ДНП «Родничок» напоминают добротные особняки с каминами, фундаментами и прочими атрибутами «капитального строения».

Совершить подобное, можно только будучи уверенным в собственной безнаказанности. И, как ожидалось, правоохранительные органы в лице регионального УМВД и следственного комитета не торопятся привлекать к ответственности ни министра Эльвиру Макарову, ни других сотрудников из региональной исполнительной власти за злоупотребление служебным положением, коррупцию, нарушение природоохранного законодательства.

Генерал-майор Игорь БаталовПочему, - спросите вы? Высока вероятность, что лоббистами так называемого беззакония выступает сама губернатор Марина Ковтун, покровительствующая своей подруге министру Эльвире Макаровой, и генерал–майор Игорь Баталов, руководитель областного полицейского ведомства, - говорится в комментариях к материалу издания.

Ранее отмечалось, что начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов использовал служебный вертолет для полетов на рыбалку. При этом, в компании генерала были замечены Марина Ковтун и женщина, похожая на Эвелину Макарову, которая, несмотря на походные условия, удивляла захмелевших высокопоставленных «узбеков» своей блистательной прической и зажигательными «половецкими» плясками у костра.

Проводя аналогии с коррупцией в советском Узбекистане, интернет-пользователи предлагают генерал-майору Игорю Баталову носить вместо фуражки тюбетейку, а Марине Васильевне Ковтун полосатый халат и чалму.

Интересно и другое: если во всей стране, дома и целые поселки, построенные в природоохранной зоне, безжалостно сносят с целью строго соблюдения буквы закона, то в Заполярье, тенденция прямо противоположная – «для приближенных «снежной королевы» в ранге губернатора законы, видимо, не писаны, а господа силовики, похоже отморозили себе давно не только мозги и совесть, но и чувство самосохранения», - говорят жители Мурманской области.

Первая публикация - "Блогер51".
 

теги: Коррупция
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