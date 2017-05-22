Мурманская область: беззаконие в законе?

Мурманская область все больше и больше напоминает советский Узбекистан эпохи застоя, где власть имущим, позволено все, а правоохранительные органы подобострастно молчат, - пишут интернет-пользователи из Заполярья.





Достоянием общественности стала публикация документов о том, как чиновники правительства Мурманской области, пользуясь служебным положением, взяли себе в аренду землю в природоохранной зоне с молчаливого согласия или подозрительного бездействия губернатора Марины Ковтун, УМВД и Следственного Комитета региона.





4,9 Га земли в лесопарковой зоне защитных лесов рядом с Кильдинским озером в Кольском районе было передано с целью «осуществления рекреационной деятельности» дачному некоммерческому партнерству (ДНП) «Родничок».





Разрешительный документ подписало Министерство природных ресурсов и экологии, а учредителями ДНП «Родничок» значится не менее половины действующих и бывших чиновников регионального правительства в том числе:





Эльвира Макарова - министр природных ресурсов и экологии Мурманской области;

бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Алексей Смирнов;

первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева;

начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Игорь Конюхов;

замначальника отдела организации бюджетного процесса и экономического анализа министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Марина Шипугина;

бывший первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Федор Швейцер;

Александр Кобытев, бывший первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.





Одним словом, участки под дачное строительство в природоохранной зоне чиновники из минприроды, обязанные охранять лесные угодья, выделили сами себе, как в старой поговорке «что охраняю, то и имею». «Схемы» в «заполярном Узбекистане» технологически напоминают робкие шаги начинающих коррупционеров из Средней Азии советского период: смело, до наивности просто и абсолютно противозаконно.





Показательно, что адрес регистрации ДНП совпадает с адресом постоянного места жительства министра Эльвиры Макаровой, нынешнего руководителя упомянутого профильного ведомства.





При этом, как следует из документа, ДНП «Родничок» создано для выращивания однолетних и многолетних культур.





Однако в Лесном кодексе режим использования лесопоарковой зоны защитных лесов прописан достаточно жестко и конкретно: «возможны только выборочные санитарные рубки и запрещена любая хозяйственная деятельность, за исключением сенокошения и пчеловодства. Также запрещено любое капитальное строительство».





Тем не менее, как выясняли мурманские журналисты, дома, в которых проживают члены ДНП «Родничок» напоминают добротные особняки с каминами, фундаментами и прочими атрибутами «капитального строения».





Совершить подобное, можно только будучи уверенным в собственной безнаказанности. И, как ожидалось, правоохранительные органы в лице регионального УМВД и следственного комитета не торопятся привлекать к ответственности ни министра Эльвиру Макарову, ни других сотрудников из региональной исполнительной власти за злоупотребление служебным положением, коррупцию, нарушение природоохранного законодательства.





Почему, - спросите вы? Высока вероятность, что лоббистами так называемого беззакония выступает сама губернатор Марина Ковтун, покровительствующая своей подруге министру Эльвире Макаровой, и генерал–майор Игорь Баталов, руководитель областного полицейского ведомства, - Почему, - спросите вы? Высока вероятность, что лоббистами так называемого беззакония выступает сама губернатор Марина Ковтун, покровительствующая своей подруге министру Эльвире Макаровой, и генерал–майор Игорь Баталов, руководитель областного полицейского ведомства, - говорится в комментариях к материалу издания.





и женщина, похожая на Эвелину Макарову, которая, несмотря на походные условия, удивляла захмелевших высокопоставленных «узбеков» своей блистательной прической и зажигательными «половецкими» плясками у костра. Ранее отмечалось, что начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов использовал служебный вертолет для полетов на рыбалку. При этом, в компании генерала были замечены Марина Ковтун





Проводя аналогии с коррупцией в советском Узбекистане, интернет-пользователи предлагают генерал-майору Игорю Баталову носить вместо фуражки тюбетейку, а Марине Васильевне Ковтун полосатый халат и чалму.





Интересно и другое: если во всей стране, дома и целые поселки, построенные в природоохранной зоне, безжалостно сносят с целью строго соблюдения буквы закона, то в Заполярье, тенденция прямо противоположная – «для приближенных «снежной королевы» в ранге губернатора законы, видимо, не писаны, а господа силовики, похоже отморозили себе давно не только мозги и совесть, но и чувство самосохранения», - говорят жители Мурманской области.





Первая публикация - "Блогер51".



