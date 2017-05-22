Московский муравейник

Это название пришло автору на ум в ходе каждодневного наблюдения за Москвой, которая вот уже лет 7, после 2010 года не выходит из строительных раскопок. Складывается впечатление, что под благоустройством столицы скрывается поиск чего–то чрезвычайно дорогого и исторически важного. Уж не библиотеки ли и кладов Ивана Грозного?

Затянувшаяся реконструкция улиц и площадей, подземных коммуникаций и наземных строений превратилась в сущее издевательство над москвичами и гостями столицы. После того, как одно и то же место раскапывается по нескольку раз закрадывается подозрение, что, на самом деле,- это никакая не реконструкция. Ибо результатом реконструкции является готовый модернизированный, надёжно сделанный объект, отвечающий самым высоким эстетическим требованиям, радующий глаз и греющий душу. Но, когда на одном и том же месте ежегодно меняют поверхность, а качество остаётся безобразным, то это, простите, не реконструкция и даже не ремонт, а освоение бюджетных средств. Вспомните, как это происходило: Вначале по два раза в год меняли асфальт, затем на тротуарах заменили асфальт плитками , потом плитки обычные плитками мраморными, всё расщиряя, и расширяя пешеходное пространство в задыхающемся от пробок городе.. Затем традиционно летние земляные работы начинают проводить зимой. Понятно же, что за них платится по двойному, а то и по тройному тарифу. Всё это москвичами терпеливо переносилось до тех пор пока по Москве стало невозможно не только ездить, но и ходить. когда муравейные кучи стали однообразным пейзажем всей Москвы и старой и новой. И тогда, спотыкающимся на реконструкционный мусор жителям столицы пришло понимание, что эти раскопки, как и муравейники, представляют собой крышу, наземную часть гнезда, состоящего, как пишется в Википедии «из сложной системы ходов и миниатюрных сооружений». В нашем случае не муравьев, а «копошащейся массы мелких людей». Так иносказательно охарактеризован человеческий муравейник в словаре Михельсона. Это определение вполне применимо к тому, что мы видим в насквозь перекопанной Москве. С одной лишь поправкой, что чиновники мэрии, которые устроили это безобразие - люди не мелкие, а потому и массу, составляют большую.

Чем дорожная реконструкция завершилась, мы теперь уже можем оценить: дорог нет, остались только дорожные заплатки. Развязки не работают, мы по - прежнему часами стоим в пробках в тех узких местах дорожной реконструкции, которые образно называют бутылочными горлышками. Во что обошёлся этот проект никому не ведомо. Человеческая молва говорит о 200 миллиардах рублей. Для сравнения примерно в такую сумму оценивается проект по развитию Арктики.

Параллельно с реконструкцией «вылетных» трасс начал осуществляться за счёт средств горожан проект по капитальному ремонту жилья, стоимостью до двух триллионов рублей. Не реализовав эти проекты, запускается новый. Называется он «Моя улица». Начиная с 2015 года было обустроено более 100 улиц, стоимость работ составила 45 миллиардов рублей. В 2017 году по этой программе планируется благоустроить 82 улицы, набережные и площади. Руководство города , отвечающее за это направление, уходят от названия суммы проектной стоимости этих работ. Но, судя по некоторым фактам и по возросшему числу строителей с Южного Кавказа, вовлеченных в реализацию этого проекта, сумма будет под пятьдесят миллиардов.А может быть и больше. Чего только стоит проект парка «Зарядье» и прилегающие к нему территории. Реконструкция , например, Большого Замоскворецкого моста оценивается в три миллиарда рублей. Благоустройство 12 столичных набережных, протяжённостью 40 километров – в 2.7 млрд рублей. Благоустройство Садового и Бульварного колец, которые превратились в настоящие «засады» для москвичей, обойдутся в 25 миллиардов рублей.

Какие суммы! Настоящий Клондайк для тех, кто специализируется на откатах и нецелевом использовании средств. Не случайно ведь южане устремились в столицу, они знают толк в том с кого сколько взять и кому сколько дать.

А «муравейник», пытающийся захватывать местообитание людей, не успокаивается. Начинается широкомасштабный проект реновации жилья, в рамках которого под снос попадаетдо 8 тысяч, т.н. «хрущёвок». Думали проскочат незаметно, не получилось. Эксперты поговаривают о том, что афера сорвалась, проект попал под серьёзный парламентский и общественный контроль. В Государственной Думе рассматривается специальный Федеральный Закон, который призван обеспечить гарантии москвичей. Разработчикам проекта и владельцам уже построенного, но не проданного жилья приходится ужиматься, сокращать вдвое количество домов, из которых будут переселяться многострадальные жильцы. Но всё равно, программа обойдётся городу в 3.5 триллиона рублей. На кону огромная ставка и «муравейник» не собирается отступать. Тут же в опережение госдумовского законопроекта в Мосгордуме появляется проект городского Закона, который, надо понимать, должен защитить интересы строителей и риелторов и находящихся у них на службе городских чиновников, связанных с данным проектом.

Множество одновременно реализуемых проектов во имя создания «Города удобного для жизни» оборачивается реально большой строительной площадкой, растянувшейся на 10 – летия, устроители которой проблемы простых москвичей меньше всего интересуют. При такой организации трудно что – либо проверить, на все объекты контролёров не хватит. В московских муравейниках, объединяются интересы множества семей, как указывает всё та же Википедия: « в них могут жить до пяти миллионов насекомых. Срок существования муравейника может быть от нескольких лет до веков. Подземная часть сооружения с ходами и камерами уходит в землю на глубину до двух метров».

Муравейники очень хрупки, но неистребимы: на месте намеренно или случайно раздавленных и вокруг них мгновенно вырастают новые, с не менее сложными и хитроумными ходами. Если не остановить, то реальна перспектива превращения города – муравейника в страну – муравейник.

Будем надеяться, что В.В. Путин, как главный специалист по дезинсекции муравьёв, к президентским выборам найдёт эффективные средства борьбы с ними.