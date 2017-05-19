 

Росгвардия будет готовить специалистов для слежки в соцсетях

Росгвардия планирует начать подготовку собственных IT-специалистов и сотрудников для мониторинга социальных сетей. Таким образом гвардия планирует активнее бороться с «деструктивными силами».

О намерении начать деятельность в соцсетях заявил сегодня первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов.

«Мы сегодня видим очень серьезную угрозу со стороны деструктивных сил, прежде всего тех, которые проповедуют радикальные взгляды, которые при определенных условиях перетекают в экстремистскую и террористическую направленность. Для того, чтобы предупреждать эти действия, мы должны их предугадывать. Объектом этой деятельности являются IT-технологии, в том числе соцсети. Мы хотим найти возможность, чтобы на определенном этапе противодействовать этим угрозам, чтобы на определенном этапе можно было их пресечь», — цитирует генерала агентство ТАСС.

Необходимо отметить, что по закону РФ Росгвардия не имеет права вести оперативно-розыскную деятельность, поэтому организация планирует только «мониторить ситуацию и пытаться ей противостоять».

АПН следит за развитием событий.
 

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