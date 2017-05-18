РПЦ о «христианских ценностях»: запретить аборты и разрешить бить детей

Вчера в Государственной Думе РФ прошло заседание рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей. Во время выстпуления на мероприятии представители РПЦ в очередной раз подняли вопрос об абортах и физическом наказании для детей.





Наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт обратился к депутатам с требованием на законодательном уровне запретить аборты и разрешить применять физическое наказание к детям. Кроме того, по мнению представителя РПЦ, запрещая родителям бить детей, «мы вступаем в противоречие со Священным Писанием». «Недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям», - заявил архимандрит.





Однако, здравый смысл восторжествовал, и в декабре 2016 года экспертная группа чиновников большинством голосов отклонила инициативу об исключении абортов из системы ОМС. Минздрав и представители ФОМСа решили, что расходы на аборты вырастут в разы, если государственным клиникам придется лечить последствия незаконных абортов. Напомним читателям, что осенью 2016 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал коллективное обращение граждан России с призывом запретить аборты в стране.





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