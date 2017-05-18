Правоохранители пришли к Бикову с Бобровым

Как сообщили информационные агентства, в офисе достаточно известного сетевого издания URA.RU сотрудники ОБЭП и ПК ГУ МВД России сегодня проводят обыск, связанный с уголовным делом о клевете. Обыск проходит как на рабочем месте главного редактора, так и на рабочем месте сотрудницы издания Юлии Литвиненко, против которой ранее было возбуждено уголовное дело по факту клеветы на бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова. Напомним, что издание URA.RU обвинило структуры якобы связанные с бывшим генпрокурором причастными к попытке рейдерского захвата предприятия.





По сообщениям из редакции, она продолжает свою работу в обычном рабочем режиме. Возможно, сотрудники издания даже и не видят ничего необычного в происходящем — так как это далеко не первый эпизод скандала, который возникает вокруг URA.RU.





Скандалы были и вокруг самого адреса сайта. Совсем недавно, по странному совпадению, после того, как вскрылась информация о незаконной структуре собственности URA.RU, посетителей сайта внезапно начали перенаправлять на новый адрес — URA.NEWS. С чем это может быть связано?





Уж не с тем ли, что опубликованные факты, свидетельствующие о том, что само издание неожиданным образом оказалось под контролем граждан Австрии опровергнуть невозможно, а исправить по каким-то причинам нельзя? Между тем, после изменения российского законодательства, направленного на запрет иностранцам владеть значимой долей в российских СМИ, сама деятельность URA.RU оказалась полностью незаконной.





Похоже, что сотрудники редакции уже давно морально подготовились к погрому со стороны правоохранительных органов, который не мог не воспоследовать после разоблачительных публикаций. И, может быть, появление другого адреса сайта — URA.NEWS, а так же другого свидетельства о регистрации СМИ говорит о том, что олигархам Бикову и Боброву оказалось технически проще сделать клон давно существующего СМИ, чем переоформлять права владения старым?





Относиться к происходящему как к технической замене шила на мыло, одного СМИ на другое любого вменяемого человека заставляет именно банальность замены. Старый домен разворачивается на новый, чтобы сохранить посещаемость старого, регистрируется новое СМИ с названием похожим на старое, на которое оформляется свидетельство о регистрации СМИ ФС 77-65649… У новой структуры — старые сотрудники и тот же офис. Но зато — НОВЫЕ хозяева. Как же так?





А вот так, что и новые и старые — выглядят подставными, не настоящими владельцами.





Что общего между этими людьми? Прежде всего то, что они все, в той или иной степени аффилированы с нашими любимцами — ЖКХ-олигархами Биковым и Бобровым.





То есть номинальные хозяева обоих структур — люди подчинённые и им на самом деле всё равно, чем они там владеют. Именно это и было, кажется, причиной их разгильдяйства — когда законодательство поменялось, а прикрыть ситуацию какими-то формальными перестановками среди владельцев они даже не удосужились. Впрочем, называют и другую возможную причину такого поведения — быть может, старое издание изначально технически предназначили под снос, решив, что будут использовать для всякого рода сливов информации, пока его так или иначе не прикроют. Эта гипотеза, как минимум, объясняет спокойную работу редакции URA.RU во время обыска. Редакция работает в штатном режиме, потому что так и планировалось. Знали на что шли....





Дальше начинается смешное.





Как говорили нам депутаты Госдумы, законодательство, ограничивающее для иностранцев возможность владения российскими средствами массовой информации предназначено для того, чтобы ограничить их возможности в части подрывной деятельности и дестабилизации социальной обстановки в России.





А участвуют ли в подобном фактические, как мы считаем, владельцы URA.RU олигархи Биков и Бобров?





Обратимся к мнению государственных деятелей:





"Тарифы на электроэнергию в Кургане в два-три раза были выше средних по России. О каком экономическом развитии можно говорить? Этот регион просто неконкурентоспособен. А мы все-таки живем в едином экономическом пространстве" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко… по поводу деятельности энергетических структур, контролируемых друзьями олигархами. Ведь ни для кого не секрет, что именно эти люди фактически рулят энергоснабжением в Курганской Области.





Вот и задумываешься поневоле о том, не является ли подрыв и дестабилизация органической формой деятельности этих господ.





Правоохранители пришли к Бикову с Бобровым… пока что только в URA.RU.





Но, может быть, стоит задержаться подольше?



