 

Псевдопатриот Сергей Железняк остался без работы в Кремле

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Железняк так и не смог получить должность в администрации президента. У проверяющих служб возникла масса вопросов к его доходам и дочерям, живущим в Великобритании.

Ожидалось, что чиновник будет назначен заместителем начальника управления внутренней политики и будет отвечать за связи с Госдумой и политическими партиями. Это назначение должно было состояться еще в самом начале года. Однако, как пишет новостное агентство, к середине мая стало окончательно понятно, что в Кремль Железняк уже точно не попадет. 

«У проверяющих возникли вопросы к декларации единоросса, в итоге его кандидатуру забраковали», — утверждает РБК, ссылаясь на собственные источники.

По данным официальной декларации, которая опубликована на сайте Госдумы, доход Железняка за 2016 год составил 5,29 млн рублей, а в его собственности есть лишь две квартиры и два мотоцикла. 

Напомним читателям, что все три дочери псевдопатриота, известного своей жесточайшей антизападной риторикой, живут за границей, а старшая даже вышла замуж за гражданина Великобритании.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Депутат-антизападник Сергей Железняк опять в центре политического скандала
» Госдума снова пытается приравнять популярные блоги к СМИ.
» Депутат Железняк предложил России повторить белорусский опыт.
» Неожиданно разумная законодательная инициатива внесена депутатами в целях борьбы с телефонными мошенниками
» Журналисты захлопали депутата Железняка
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Реновация. Надежды и страхи

Реновация. Надежды и страхи

Куда уходит Яндекс?

Куда уходит Яндекс?

Реновация: «Димона» заменил «оленевод»

Реновация: «Димона» заменил «оленевод»

Дюжина мячей в спину стрелкового спорта

Дюжина мячей в спину стрелкового спорта

Кто, если не Медведев?

Кто, если не Медведев?

Россия-США: в коме без Коми

Россия-США: в коме без Коми

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

РПЦ о «христианских ценностях»: запретить аборты и разрешить бить детей

  • 17:48
  • 156

Правоохранители пришли к Бикову с Бобровым

В школах РФ введут уроки по безопасному поведению в интернете

  • 14:15
  • 177

Псевдопатриот Сергей Железняк остался без работы в Кремле

  • 13:14
  • 323
Реновация. Надежды и страхи

Реновация. Надежды и страхи

Бесполезный национальный поисковик «Спутник» за 2 млрд рублей продолжит получать финансирование

  • 18:40
  • 406
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru