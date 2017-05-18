Псевдопатриот Сергей Железняк остался без работы в Кремле

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Железняк так и не смог получить должность в администрации президента. У проверяющих служб возникла масса вопросов к его доходам и дочерям, живущим в Великобритании.





Ожидалось, что чиновник будет назначен заместителем начальника управления внутренней политики и будет отвечать за связи с Госдумой и политическими партиями. Это назначение должно было состояться еще в самом начале года. Однако, как пишет новостное агентство, к середине мая стало окончательно понятно, что в Кремль Железняк уже точно не попадет.





«У проверяющих возникли вопросы к декларации единоросса, в итоге его кандидатуру забраковали», — утверждает РБК, ссылаясь на собственные источники.





По данным официальной декларации, которая опубликована на сайте Госдумы, доход Железняка за 2016 год составил 5,29 млн рублей, а в его собственности есть лишь две квартиры и два мотоцикла.





Напомним читателям, что все три дочери псевдопатриота , известного своей жесточайшей антизападной риторикой, живут за границей , а старшая даже вышла замуж за гражданина Великобритании.





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