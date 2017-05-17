 

Бесполезный национальный поисковик «Спутник» за 2 млрд рублей продолжит получать финансирование

«Ростелеком» не планирует останавливать работу запущенного весной 2014 года российского поисковика «Спутник», однако расходы на него будут оптимизированы. Об этом заявил президент госкорпорации Михаил Осеевский.

Напомним читателям, что 11 мая этого года газета «Ведомости» сообщила, что «Ростелеком» признал проект поисковика «Спутник», сумма затрат на который превысила 2 млрд рублей, неудачным и планирует его закрыть или переориентировать на другие задачи.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Спутника» за 2015 год составила 136,6 млн руб., а убыток – 150,5 млн руб.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Коррупция Госкорпорации
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APN.ru