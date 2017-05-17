Депутаты не поддержали отмену муниципального фильтра на выборах

Комитет Госдумы по госстроительству отклонил отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах. Никаких льгот для парламентских партий при прохождении фильтра также предложено не будет.





Днем ранее комитет рассматривал большой пакет новых законов о выборах, в том числе отменяющих открепительные удостоверения и позволяющих дробить избирательные участки. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант»





«Справедливая Россия» пыталась внести поправки об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборов. Фильтр предлагалось отменить или совсем, или, как минимум, для парламентских партий.





Однако, комитет большинством голосов отклонил эти поправки. Отметим, что другой возможности для отмены фильтра на ближайших выборов не будет, так как избирательные кампании губернаторов начнутся уже через месяц.





АПН следит за развитием событий.



