 

Надзор за осужденными по «экстремистским» статьям будет вестись пожизненно

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который вводит административный надзор для россиян, осужденных за экстремизм. Эти граждане должны будут постоянно отмечаться в полицейских участках даже после отбытия наказания.

Согласно принятому закону, обязательный надзор будет введен для всех лиц, кто был осужден по целому ряду статьей УК: «Террористический акт», «Захват заложника», «Вооруженный мятеж», «Насильственный захват власти», «Угон воздушного судна», а также печально известная 282 статья — «Разжигание ненависти либо вражды».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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APN.ru