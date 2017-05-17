Надзор за осужденными по «экстремистским» статьям будет вестись пожизненно

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который вводит административный надзор для россиян, осужденных за экстремизм. Эти граждане должны будут постоянно отмечаться в полицейских участках даже после отбытия наказания.





Согласно принятому закону, обязательный надзор будет введен для всех лиц, кто был осужден по целому ряду статьей УК: «Террористический акт», «Захват заложника», «Вооруженный мятеж», «Насильственный захват власти», «Угон воздушного судна», а также печально известная 282 статья — «Разжигание ненависти либо вражды».





АПН следит за развитием событий.



