ФСБ получила право изымать дома и земельные участки у россиян
- 16.05.2017, 20:09,
- Новости
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ФСБ РФ наделили правом изымать здания и участки земли, соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Указ вступает в силу с момента подписания.
Поправка вносит изменения в закон о ФСБ — теперь служба безопасности может принимать «в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».
В пояснениях к документу сообщается, что наделяющий ФСБ правом изъятия земельных участков и строений указ необходим спецслужбам для обеспечения защиты и охраны госграницы.
Напомним читателям, что ранее аналогичное право на изъятие земельных участков получила ФСО. Полномочия службы расширили «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения», необходимых для осуществления полномочий.
АПН следит за развитием событий.