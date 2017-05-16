ФСБ получила право изымать дома и земельные участки у россиян

ФСБ РФ наделили правом изымать здания и участки земли, соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Указ вступает в силу с момента подписания.





Поправка вносит изменения в закон о ФСБ — теперь служба безопасности может принимать «в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».





В пояснениях к документу сообщается, что наделяющий ФСБ правом изъятия земельных участков и строений указ необходим спецслужбам для обеспечения защиты и охраны госграницы.





Напомним читателям, что ранее аналогичное право на изъятие земельных участков получила ФСО. Полномочия службы расширили «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения», необходимых для осуществления полномочий.





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