Власти Украины заблокировали доступ к «Яндексу», «Одноклассникам» и «ВКонтакте»‍

Петр Порошенко подписал новый указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении против ряда российских юридических и физических лиц дополнительного списка санкций.





В список запрещенных, в частности, попал ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ, а также компании, предоставляющие услуги в сети Интернет, в том числе Mail.ru Group, ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс». Под ограничения на такой же срок попали "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, а также компания "Доктор Веб".





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