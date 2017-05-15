 

Проверка Медведева на коррупцию могла обернуться расправой в Госдуме

Депутаты Госдумы РФ, которые инициировали парламентское расследование о коррупционной деятельности Дмитрия Медведева, подверглись преследованию со стороны спецслужб. Об этом сегодня сообщает издание «ФедералПресс». 

Им пригрозили возбуждением в их отношении уголовных дел и обнародованием данных об их бизнесе, настоящей собственности и непарламентской деятельности. Разумеется, после такого наступления оппозиционные парламентарии отказались продолжать расследование.

Напомним читателям, что 20 апреля премьер-министр выступал перед депутатами Госдумы с традиционным ежегодным отчетом о работе правительства за прошедший год. Многочисленные неравнодушные граждане страны ждали с нетерпением выступление Медведева и надеялись, что депутаты выполнят свой долг и напрямую спросят премьер-министра о фактах, которые Алексей Навальный и ФБК раскрыли в своем фильме.

Итог всем известен: это был позорнейший конфуз для народных избранников, потому что ни один парламентарий не нашел в себе смелость задать назревший вопрос о фактах коррупции лично Дмитрию Медведеву.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Госдума РФ
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