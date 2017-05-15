 

Михаил Касьянов взял самоотвод: он отказался от участия в президентской гонке

Председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов взял самоотвод: политик отказался от участия в выборах президента России весной 2018 года.

Как заявил либерал на прошедшем недавно политсовете партии, у него «нет желания участвовать в президентской гонке». Однако, «Парнас» все же планирует внести свой вклад в президентскую кампанию: до осени партия окончательно определится с форматом участия в президентских выборах, а также с кандидатом, которого она будет поддерживать. Партия планирует поддержать только того кандидата, который примет ее политическую повестку и проведет в стране конституционную реформу.

Напомним читателям, что в начале 2016 года «Парнас» вместе с незарегистрированной «Партией прогресса» Алексея Навального и «Демократическим выбором» Владимира Милова сформировали единую коалицию для участия в выборах в Госдуму седьмого созыва.

Однако, довольно скоро у либералов произошел раскол, и за полгода до выборов в парламент «Партия прогресса» и «Демократический выбор» покинули коалицию. Утверждалось, что участники политической коалиции были разочарованы единоличием и эгоизмом Касьянова, который хотел единолично возглавить коалицию, но при этом отказался нести финансовые расходы и участвовать во внутрипартийных праймериз.

В итоге, Михаил Касьянов потерпел сокрушительный провал как политический лидер. Окончательно добило репутацию политика интимное видео с его участием, попавшее в руки журналистов прокремлевского телеканала НТВ весной 2016 года.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Оппозиция Михаил Касьянов
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