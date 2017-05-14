Дюжина мячей в спину стрелкового спорта

Редакция АПН находится в некотором недоумении - непосредственно перед выборами, после длительных согласований формулировок текст президентского указа опубликован в таком виде, чтобы максимально задеть именно ту группу российских граждан, которая связана со стрелковым оружием во всех сферах его применения. Мы не уверены в том, что это - случайность.

Майские праздники помимо хорошего настроения и различных торжественных мероприятий, прокатившихся по всей стране, принесли и одну неприятную новость, которая затронет в 2017 и 2018 году довольно значительное количество людей.



Был подписан и опубликован Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Основная цель данного указа – обеспечить безопасность во время мероприятий, стрелковое сообщество следило за ходом согласования указа, но то, что произошло в итоге, заставило всех причастных схватиться за голову, а день опубликования назвать чёрным днём для стрелкового сообщества России.

Всё дело в статье 12 Указа, которая гласит:

"12. Запретить с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, оборот (за исключением хранения, изъятия):

а) гражданского и служебного оружия и патронов к нему;".



Что это означает. Согласно Статье 1 Закона № 150-ФЗ "Об Оружии" под оборотом оружия и боеприпасов понимается следующее:

"оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие)- производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации;".



То есть, граждане, проживающие на территории ряда субъектов (в 2017 году это Москва, Санкт-Петербург, республика Татарстан, Краснодарском крае, а в 2018 году в список добавляются ещё Волгоградская область, Свердловская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область и республика Мордовия), владеющие на законных основаниях охотничьим, спортивным оружием или оружием самообороны, смогут держать его исключительно в сейфе весь указанный период. Без права поездок на стрельбище для тренировок/участия в спортивных мероприятиях в случае длинноствольного оружия, и осуществлять своё законное право на самооборону в случае оружия ограниченного поражения ("травматическое"), т.к. оно также подпадает под запрет.

Соответственно, для всех охотников, проживающих на данных территориях, можно считать сорванной охоту в данный период, а это прямые убытки охотничьим хозяйствам и егерской службы, т.к. просто некому будет реализовывать имеющиеся путёвки на соответствующую дичь – ведь никто из охотников просто физически не сможет законным образом выехать в охотугодья.



Далее. Этим приказом фактически останавливается работа всех тиров, стрельбищ/стендов и оружейных магазинов, которые находятся на указанных выше территориях. Как выживать бизнесу, который и так не может похвастаться высокой рентабельностью, в таких условиях – не понятно. Чувства людей, которые на два месяца окажутся без зарплаты, ради того, чтобы кто-то смог поиграть в мячик, можно представить. А ещё на указанных стендах тренируются подростковые секции, будущее нашего стрелкового спорта. И мало того, что в итоге они не смогут в это время продолжать тренировки, но и даже выехать на соревнования в другие регионы, т.к. оружие учебных секций окажется запертым в комнатах хранения.

Также стоит отметить, что все частные охранные предприятия пользуются служебным оружием. И по вот этому приказу оно также подпадает под запрет. То есть фактически, все охранники и инкассаторские службы на этот период должны своё оружие оставить в арсеналах и выполнять свои обязанности с пустыми руками. Эта картина настолько сюрреалистична, что не укладывается в голове и вызывает массу вопросов – как будет реализовываться исполнение данного Указа.



Ну и в довершение, под удар попали российские спортсмены-стрелки. Начало лета традиционно «горячий» сезон в отношении различных мероприятий. В Санкт-Петербурге на территории ССК «Олимпиец» должен был состояться IV этап Кубка России по спортингу. Аналогично под угрозой отмены оказались и другие соревнования более низкого уровня, не говоря уже о срыве тренировочных программ, а что такое перерыв в 2 месяца для профессионального спортсмена, не стоит и говорить. Кроме того, в 2017 году с 8 по 11 июня в Великобритании пройдёт Чемпионат Европы по спортингу, а с 6 по 9 июля – Чемпионат Мира по той же дисциплине.

Если обратиться к календарю мероприятий Стрелкового Союза России, то окажется, что на данный период попадают 14 российских и международных турниров *).

Часть мероприятий, по всей видимости, будет отменена, а у тех, которые будут проводиться на территориях, не затронутых футболом, представительность участников явно будет оставлять желать лучшего. Выезд же на международные турниры также под вопросом, ведь де-факто запрещён и вывоз личного оружия спортсменов.

Про одно из мероприятий стоит сказать отдельно. С 25 мая по 11 июня этого года в хорошо известном парке «Патриот» (Кубинка, Московская область) должен пройти первый в истории Чемпионат Мира по практической стрельбе из карабина. Формально площадка находится в области и под запрет не попадает. Но как быть участникам? Ведь при попытке выйти из квартиры в Москве с оружием в кейсе в сторону Кубинки они автоматически становятся нарушителями. Что будут делать иностранные спортсмены, прилетающие на кубок, также не понятно.

Немного цинично в связи со всеми этими событиями выглядит выпуск Банком России памятной монеты номиналом в 25 рублей (пресс-релиз).



Интересно, что в предварительной редакции, до подписания, фигурировал запрет на покупку/продажу оружия и боеприпасов, что в принципе соответствовало концепции обеспечения безопасности, но в последний момент заменой всего одного слова в документе вот так радикально запретили вообще всё и последствия оказываются куда масштабнее, чем могли быть изначально (когда их мало кто заметил бы). Можно было бы понять ограничения в дни проведения матчей. Но вот то, что получилось на выходе в документе - здравому осмыслению и логике не поддаётся никак.



Получается смех сквозь слёзы - сперва государство говорит гражданину, который собрал массу справок, подтверждающих, что он не имеет психических заболеваний или наркотической зависимости, у него есть возможность хранить оружие в месте, откуда посторонний его взять не сможет, а также прошёл обучение безопасному обращению оружием со сдачей экзамена: "Окей, всё в порядке, вот лицензия на приобретение." А теперь оно же говорит как бы: "Да, я знаю, что у тебя лично проблем нет, но мы всё равно перестрахуемся, и вот эти два месяца ты перебьёшься, а лицензия полежит в тумбочке."





Отдельно "повезло" тем, у кого на этот период выпадает перерегистрация оружия (по действующему законодательству владелец оружия обязан каждые 5 лет продлевать разрешение на хранение/ношение/коллекционирование оружия). Потому что при перерегистрации владелец обязан привезти оружие в лицензионно-разрешительный отдел, чтобы там инспектор сверил номер на оружии и на новом разрешении перед его выдачей.

То есть людей делают нарушителями автоматически – либо человек нарушит указ и понесёт за это ответственность, либо будет исполнять указ, но нарушит требования законодательства по срокам регистрации. Подобная ситуация прекрасно бы подошла Францу Кафке в качестве сюжета одной из книг.



И при этом успехи наших стрелков на международной арене куда заметнее, чем у футболистов, не добившихся за последние 50 лет хоть каких-либо успехов на международных турнирах, достаточно посмотреть результаты – российские фамилии регулярно мелькают в верхних списках как в классических стрелковых дисциплинах, так и в спортинге, и в практической стрельбе.





Примечание редакции

*) Хочется обратить внимание, что, в силу устройства маршрутной сети гражданской авиации на международные соревнования, скорее всего, не попадут спортсмены-стрелки из любых регионов России - так как им придётся пролететь через один из международных аэропортов Москвы или Питера...