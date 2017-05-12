 

Дочь вице-мэра Тамбова основала в США инвестфонд на $50 млн

Дочь замглавы Тамбова Мария Дрокова основала в США инвестиционный фонд объемом $50 млн. Об этом сегодня сообщает американское издание The Wall Street Journal. При этом Мария является единственным участником этого фонда.

Напомним читателям, что дочь вице-мэра Тамбова получила известность благодаря своей деятельности в движении "Наши", а также эпизоду "поцелуй с Путиным", когда девушка от избытка чувств поцеловала Владимира Путина на Селигере. Из молодежного движения Мария давно ушла, более того, в настоящее время живет в США. 

В марте этого года СМИ сообщали о том, что она получила Green Card. "Самый красивый оттенок зеленого, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США", - написала в своем Instagram Мария Дрокова.

Мария Дрокова занимается бизнесом с 2011 года, начав со сферы коммуникаций и пиара в компании Acronis. Инвестором Дрокова стала в 2016 году, тогда же с ее помощью запустились несколько стартапов. Отец Марии, Александр Дроков в данный момент занимает пост заместителя главы Тамбова, а ранее руководил комитетом финансов администрации города.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Коррупция
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