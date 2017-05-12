 

Заграница поможет повысить явку на выборах президента РФ

Руководство ЦИК РФ намерено любыми способами повысить явку на предстоящих президентских выборах. Одним из методов может стать привлечение почти двух миллионов россиян, проживающих за границей. Об этом сегодня сообщает РБК.

Проект Комитета гражданских инициатив, поступивший в распоряжение Центризбиркома, предполагает, что членам зарубежных участковых комиссий будет разрешено иметь двойное гражданство. На данный момент это запрещено законом.

«Известно, что в Израиле и многих других странах россияне не могут проголосовать, потому что из-за нынешних законов быть членами избирательных комиссий за рубежом могут только люди без двойного гражданства — сотрудники посольств. На такие участки бывает невозможно попасть», — сообщают представители ЦИК.

По официальным данным, избирательным правом обладает почти 2 млн россиян, проживающих за рубежом. Это составляет около 2% от всех избирателей РФ, а с учетом явки речь может идти о 3-4% избирателей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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