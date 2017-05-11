 

МВД покупает VIP авиалайнер c двуспальной кроватью

МВД России собирается приобрести для собственных нужд VIP авиалайнер за 1,7 млрд рублей с апартаментами для "главного пассажира" и двумя салонами для других путешественников. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок.

Приобретаемый пассажирский самолет Ту-204–300 будет предназначаться для перевозки служебных пассажиров по России, а также по ближнему и дальнему зарубежью. По требованию МВД, самолет должен иметь на борту отдельные апартаменты с двуспальной кроватью, гардеробом, туалетом, а также рабочим кабинетом с диваном.

Помимо прочего, в лайнере будет зона для деловых переговоров с креслами повышенной комфортности и диваном. Также на борту будет присутствовать зона с местами для пассажиров бизнес и экономического класса.

Ожидается, что авиалайнер будет поставлен МВД к 1 декабря 2018 года.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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