МВД покупает VIP авиалайнер c двуспальной кроватью
- 11.05.2017, 18:29,
- Новости
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МВД России собирается приобрести для собственных нужд VIP авиалайнер за 1,7 млрд рублей с апартаментами для "главного пассажира" и двумя салонами для других путешественников. Соответствующий тендер был размещен
на портале госзакупок.
Приобретаемый пассажирский самолет Ту-204–300 будет предназначаться для перевозки служебных пассажиров по России, а также по ближнему и дальнему зарубежью. По требованию МВД, самолет должен иметь на борту отдельные апартаменты с двуспальной кроватью, гардеробом, туалетом, а также рабочим кабинетом с диваном.
Помимо прочего, в лайнере будет зона для деловых переговоров с креслами повышенной комфортности и диваном. Также на борту будет присутствовать зона с местами для пассажиров бизнес и экономического класса.
Ожидается, что авиалайнер будет поставлен МВД к 1 декабря 2018 года.
АПН следит за развитием событий.