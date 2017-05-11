Евросоюз одобрил безвизовый режим для Украины

Евросоюз одобрил проект закона, который позволяет гражданам Украины пребывать на территории ЕС без визы до 90 дней. В дальнейшем, документ должны будут подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Через 20 дней после публикации закона в «Официальном журнале ЕС» новый безвизовый режим должен будет вступить в силу.





Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам, сравнив введение безвизового режима с «возвращением домой после долгого и изнурительного путешествия». Он также пояснил, что окончательное подписание всех договоров состоится 17 мая. После этого украинцы смогут воспользоваться безвизом уже 11 июня 2017 года.





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