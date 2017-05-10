В России могут ввести налог на малодетность

Институт демографии, миграции и регионального развития РФ выступил с идиотическим предложением ввести в стране налог на малодетность. Об этом сегодня сообщает газета «Известия».





В проекте концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» чиновники предлагают обложить данью семьи с одним ребенком, а также бездетные семьи не по медицинским показателям. Размер предполагаемого налога пока не сообщается.





Параллельно, в проекте закона предлагается установить ежемесячные денежные выплаты для многодетных семей, предоставить им бесплатные дополнительные услуги (например, турпутевки), а также включить деятельность по уходу за детьми в общий трудовой стаж.





Кроме того, чиновники планируют предоставлять возможность расселения для многодетных семей в неких «городках демографического будущего» - передовых поселениях, которые появятся в стране в отдаленном будущем.





Какой-либо помощи молодым семьям, которые только собираются иметь детей, новый законопроект не предусматривает.





АПН следит за развитием событий.



