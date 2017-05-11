 

Леонида Меламеда выпустили на волю

МОСКВА. В связи с истечением предельного срока содержания под домашним арестом, бывшего главу Роснано, обвиняемого в растрате 220 млн. рублей выпустили на свободу.
 
Редакция АПН отмечает, что этот результат деятельности активно идущего следствия был закономерен и предсказуем. Уверены, что, по результатам работы следственной группы, Меламеда не только оправдают, но, возможно, даже и наградят.
 
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APN.ru