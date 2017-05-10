 

Доход членов правления «Роснефти» за год вырос в 100 раз

Члены правления «Роснефти» за первое полугодие 2017 года получили премиальные выплаты на сумму полтора миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости». Это почти в 100 раз больше, чем за первый квартал прошлого года.

Информация о суммах премий опубликована на официальном сайте «Роснефти». Отметим, что за весь 2016 год правление компании получило всего 2 миллиарда — то есть почти столько же, сколько за 3 месяца 2017 года.

Как уточняет газета, баснословные премиальные правлению «Роснефти» были выписаны за проведение сделки по покупке «Башнефти» и приватизации пакета «Роснефти».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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