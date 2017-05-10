Выборы Президента России: о безальтернативной альтернативности

Без малого 10 месяцев отделяют Россию от судьбоносного события. Каковым, по всеобщим оценкам , станут выборы Президента Российской Федерации.

Институт Президентства в России существует с 1991 года. За это время в таком качестве у власти находилось три человека Ельцин Б.Н. (1991-1999), Путин В.В. (2000-2008, 2012-н.в.), Медведев Д.Н. (2008-20012). Президентство в России имеет свои отличительные черты: Конституция страны наделяет его огромными полномочиями, которые мало в чём уступают функциям царствующих особ. Но, не смотря на почти пятисотлетнюю монаршескую традицию в России, президентская форма правления приживается медленно и не без трудностей. Этому в определённой степени сопротивляется и многоконфессиональный и полиэтнический состав населения, и сохранившиеся этнические территориальные образования, и коллективистская психология населения и глубоко укоренившаяся советская традиция.

И всё же, верх берут предпочтения твёрдой руки, управления сверху.

Народ исторически полагается на сильное государство, мудрого и справедливого отца нации, неважно как его должность именуется официально: князь, царь, император, генеральный секретарь или демократически избранный Президент. Из этого проистекает и уважение к первому лицу государства. В причинах этой психологической метаморфозы безуспешно пытаются разобраться просветители и учёные. Вразумительного ответа нет, а доверие к первому лицу есть. При том, что в памяти народа сохранилисьмногочисленные примеры жестокого правления в каждом веке. Жестокость в народной массе не осуждаемая, а поддерживаемая, обрастающая красивыми легендами, притчами и поверьями. Что не без интересно, не на пустом месте. При деспотических режимах страна от Ивана Грозного, - Петра Великого и до Иосифа Сталина, развивалась более динамично, становилась наиболее влиятельной в мире, более уважаемой среди «черноты» и бедноты. Напротив, всякий приход к власти представителей западного и либерально- демократического толка сопровождался смутами и общенациональными потрясениями, заканчивался распадом государства, разворовыванием казны, обнищанием населения. В совокупности всё это указывает на то, что внутри страны существуют политические силы, которые во власти воспринимаются народом злом большим и беспощадным, чем единовластие . Эти тенденции особенно усилились в сознании населения после безвольного управления Горбачева М.С., закончившегося развалом СССР и ельцинским разгулом демократии,чуть ли не приведшем Россию к распаду.

Надо откровенно признать, что при Путине В.В. институт Президентства облагородился, укоренился, обрёл устойчивость и привлекательность. Путин демонстрирует способность воспринимать народную мудрость и осторожность, проводить государственную твёрдость и последовательность, проявлять политическую прозорливость и предсказуемость,демонстрировать житейскую скромность и уважительность к людям. Своим правлением он снискал огромное признание и беспрекословный авторитет у абсолютного большинства населения.

Таким образом, к моменту выдвижения кандидатов в Президенты складывается некая безальтернативная альтернативность: население готово поддержать Президентство в России, но исключительно на условии избрания Президентом России Путина Владимира Владимировича.

Что с этим делать никто не знает. Многие из претендентов на верховную власть в России даже не задумываются, как им обходиться с этим наследием. Им кажется, что главное на выборах победить - не важно каким способом и при чьей поддержке. Хоть с дьяволом в обнимку. А потом «устаканить ситуацию» можно проверенным нашей демократией способом, с применением массового террора и созданием атмосферы страха.

Эту безальтернативность знают и понимают за пределами России. Понимают, но согласиться с ней не желают. «Россия без Путина» - вот ключевой девиз всех русофобов и недоброжелателей России, как внутри страны, так и за её пределами. К началу президентской кампании в России, произойдёт переформатирование власти на Западе. В мае Президентские выборы во Франции, в июне досрочные парламентские выборы в Великобритании, в сентябре – обновится германский Бундестаг и Правительство ФРГ. Разрешив все внутренние противоречия, обновившаяся политическая элита атлантистов, обрушится всей своей мощью на Россию. В жёстком противостоянии сойдутся две силы: российская, народная «За Путина» и альтернативная ей прозападная - «Россия без Путина». Движение «Россия без Путина» согласно на любую альтернативу, разговор о победе либерал – демократов отложен на потом. Сегодня устроит любой кандидат потенциально способный победить Путина на Президентских выборах: Жириновский, Зюганов, Медведев, Ходорковский. Кто угодно, лишь бы не Путин. Но в России сегодня нет кандидата,способного составить реальную альтернативу действующему Президенту. Это подтверждается на всех президентских выборах с участием Путина. Во всех трёх случаях он победил в первом туре, набрав больше 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Помешать этому не смогли ни традиционные участники президентских гонок Зюганов Г.А., Жириновский В.В., ни постоянно меняющиеся представители т.н. демократической оппозиции: в 2000 – Г. Явлинский, в 2004 – И. Хакамада, в 2012 – М. Прохоров. Ни один из либералов, участвующих в них ни разу не преодолел 10% барьера. А в совокупности с Жириновским во всех этих кампаниях они сумели получить около 22 миллионов голосов избирателей. Кто будет выставлен в этот раз от либерально- демократической оппозиции сказать трудно. Реального кандидата нет, есть провокатор в лице Навального. Но его участие в выборах, если оно состоится, не смотря на имеющуюся судимость, преследует совсем другую цель. О ней мы поговорим пониже.

Здесь же продолжим размышлять об альтернативе В.В. Путину. Её нет и потому самой надёжной альтернативой либералам должен стать безальтернативный В.В. Путин.

Когда не находится альтернативы по принципу «кто угодно», то как сильные мира сего собираются решать проблему Путина? Для них Путин ещё 6 лет у власти в России, во главе антиглобалисткого движения, как неустранимая угроза для разваливающегося однополярного мира- это кошмарный сон.

Выбор вариантов у движения «Россия без Путина» не велик. Их всего два:

1.Создать такую атмосферу в стране, которая бы заставила Путина и его сторонников отказаться от участия в выборах. Но через это мы уже проходили в 2004 году. Невиданная террористическая атака успеха не принесла. Кризис 2011 года не остановил ни Путина, ни его избирателей. Кризис на Украине и санкционные действия также оказались безуспешными.

Надо быть готовым к тому, что в оставшийся до выборов период нам предложат , что - то совсем новое.

2.А если и это не подействует? Тогда в действие будет введен второй вариант?

Как он у них называется: «нет человека- нет проблемы»? Дальше развивать эту тему не могу по этическим соображениям.

Исходя из вышеизложенного, вопрос безопасности Президента России В.В. Путина становится самой важной и самой неотложной задачей периода подготовки и проведения президентских выборов. Наряду с этим надо опасаться внутригосударственного элитного переворота. Это может произойти до выборов, в ходе выборов и даже после них.

Все признаки подготовки к этому налицо. Акции на понижение авторитета, а за ним и рейтинга Президента осуществляются одна за другой.

Взяточники, коррупционеры и расхитители всех мастей сотрясают устои государства, подтачивают доверие населения к власти, мобилизуют замешанные в них бизнес и творческую интеллигенцию на открытый протест политическому режиму. При официально благополучной инфляции цены просто галлопируют.

Атмосфера безнаказанности преступников, безответственных производителей и привыкших к лёгкой наживе посредников порождает у людей озлобленность, подозрение в слиянии сними власти, готовность идти на протест, прибегать к совершению самосуда жестокого и беспощадного.

Необходимо разобраться с посредничеством. Если оно и порождаемая им спекуляция являются первостепенной ценностью у либералов во власти, надо хотя – бы разработать и упорядочить механизмы снижения их влияния на ценообразование товаров первой необходимости.

Следует незамедлительно «разморозить» статью о смертной казни и применять её кустановленным следствием и судом лидерам организованных преступных группировок.

Вся система ЖКХ должна быть «выведена» из коммерческого оборота и возвращена под управление муниципальных органов власти. Действующие здесь финансовые воротилы не ослабляют давление на бюджет, а занимаются осуществлением исключительно мошеннических схем, отравляя жизнь практически всем слоям населения страны.

Наконец, надо демонстративно пресечь разбазаривание бюджетных средств руководителями, топ - менеджерами и ведущими специалистами государственных корпораций и объединений. Людям, спускающимся на «золотых парашютах», надо создать условия «недолёта» до приземления.

В целом, власть в преддверии выборов Президента должна показать населению, что она готовадействовать по принципу безальтернативной альтернативности и неотвратимо применять карательные меры против тех, кто живёт не по Закону, вопреки Закону и в нарушение Закона.