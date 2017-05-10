Дональд Трамп уволил директора ФБР

ВАШИНГТОН. Пожалуй, главным событием международной политики за сегодня стало увольнение директора американского Федерального Бюро Расследований Коми президентом США Дональдом Трампом. Как указывают многие наблюдатели, это увольнение может критическим образом повлиять на эффективность ведущейся уже несколько месяцев кампании по раскапыванию "связей Трампа с Россией", представляющей сейчас наибольшую политическую угрозу для самого Трампа. В то же время официальной причиной увольнения Джеймса Коми были названы его действия по закрытию расследования в отношении оппонентки Трампа - Хиллари Клинтон.

Те же наблюдатели указывают, что расследование, скорее всего, будет возобновлено, а сама Клинтон оказывается в нешуточной опасности. В период предвыборной кампании Трамп обещал, что Хиллари "будет сидеть". Если даже он и не выполнит свою угрозу, то доставить ей неприятностей сможет изрядно.



