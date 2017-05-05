 

Депутаты хотят запретить СМИ и блогерам писать про самоубийства

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, запрещающий СМИ, а также блогерам писать про самоубийства. С помощью этих мер чиновники планируют усилить борьбу с «суицидальной активностью населения».

Если новый закон будет принят, то для СМИ и блогеров в части описания самоубийств будут введены значительные ограничения.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства», — говорится в проекте закона.

Отметим, что на данный момент по российским законам запрещается описывать способы совершения самоубийств, а также вести призывную деятельность к совершению суицида.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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