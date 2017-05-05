Депутаты хотят запретить СМИ и блогерам писать про самоубийства

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, запрещающий СМИ, а также блогерам писать про самоубийства. С помощью этих мер чиновники планируют усилить борьбу с «суицидальной активностью населения».





Если новый закон будет принят, то для СМИ и блогеров в части описания самоубийств будут введены значительные ограничения.





«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства», — говорится в проекте закона.





Отметим, что на данный момент по российским законам запрещается описывать способы совершения самоубийств, а также вести призывную деятельность к совершению суицида.





АПН следит за развитием событий.



