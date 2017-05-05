От программы вождя освободительного движения оторопь берет. Ходорковский рассказывает Быкову в Швейцарии, советуя последнему ехать домой и ничего не бояться:

«Они не могут перейти к массовым посадкам, потому что не готовы столкнуться с последствиями. Все сроки, которые они могут дать за участие в уличных протестах - в пределах пяти лет.

Вам любой отсидевший скажет, что до пяти лет - не срок. Примерно половина отсидевших ломается, а другая половина - поверьте, это статистика надежная и во всем мире примерно одинаковая - понимает, что ничего страшного - и в тюрьме люди живут, и эта половина от страха тюрьмы избавляется. То есть посади они, допустим, тысячу человек - получат пятьсот бесстрашных бойцов, готовых выходить в первых рядах».