Россияне стремительно теряют интерес к отдыху в Крыму

Жители России, полностью осознав цену и качество отдыха у крымских берегов, в новом сезоне в очередной раз активно выбирают более комфортные, а главное - более дешевые зарубежные курорты.
Туроператоры в своих отчетах констатируют, что в период майских праздников популярность внутренних направлений у путешественников упала на 15–30%. Максимальным падением продаж отметился именно Крым, куда отправились на 38% меньше туристов, чем годом ранее. Именно такие цифры приводит в своем материале Газета.ru.
Соверешенно очевидно, что такому обвальному падению спроса есть несколько причин - это и возвращение на массовый рынок Турции, которая в этом году заманивает туристов серьезными скидками и дешевыми авиабилетами, и укрепление рубля, и даже холодный апрель — люди потянулись на отдых в более теплые края.
И все же на первом месте — крымские цены. Мало кто станет платить втридорога за не самый, мягко говоря, качественный сервис, которым изобилует регион. Российские туристы стали умнее, патриотизм немного улетучился, и, как результат, люди стали выбирать более дешевые и лучшие по всем параметрам зарубежные альтернативы.
Лидером по отдыху россиян на майские праздники предсказуемо оказалась Турция. Следом за ней идут Греция, Кипр и Чехия, а отечественные курорты находятся лишь на пятом месте.
Чиновники активно ищут решение этой проблемы. Самым простым вариантом является ограничение выбора туристических направлений. Разве можно считать совпадением, что в середине апреля, когда многие россияне как раз планировали туры на майские праздники, Росавиация предупредила российские авиакомпании о том, что чартеры в Турцию могут вот-вот отменить из-за «сложной внутриполитической обстановки в стране».
Еще одним вариантом может стать запрет на выезд из страны
отдельных категорий граждан, как днем ранее предлагал один из сенаторов.
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