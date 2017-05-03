 

Дмитрий Страшнов готовится к продлению контракта с «Почтой России»

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что необходимо продлить контракт генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Мнение чиновника процитировало агентство РИА Новости.

Министр подчеркнул, что считает показатели работы топ-менеджмента компании во главе со Страшновым являются «весьма впечатляющими». При этом он указал, что поскольку «Почта России» является стратегическим предприятием, вопрос назначения гендиректора находится в ведении правительства, поэтому Минкомсвязь может лишь внести свои предложения.

Контракт Дмитрия Страшнова истекает 1 июля 2017 года. В марте 2016 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном начислении премий руководству «Почты России». До этого прокуратура установила, что в июне 2015 года глава предприятия Дмитрий Страшнов получил премию в размере 95,4 млн рублей. Прокуратурой было установлено, что премия главы «Почты России» не должна превышать 3,2 млн рублей, а вот на каком основании объем премиальных выплат достиг почти 100 млн рублей, следователи до сих пор не выяснили.
 
Ранее генпрокурор РФ выразил свое крайнее возмущение и назвал подобное вознаграждение откровенной наглостью. По словам генпрокурора, когда средняя зарплата в отрасли не дотягивает до двадцати тысяч рублей, глава «Почты» назначает себе бонусы размером в 100 миллионов. «Совесть все-таки надо иметь», — резюмировал Юрий Чайка. Любопытно, что гнев прокурора абсолютно никаких неприятностей лично Дмитрию Страшнову не доставил.

Сам Страшнов назвал ситуацию со своей премией «перегретой» и заявил, что не намерен отказываться от полученных денег. Позже стало известно, что топ-менеджер, пользуясь своим положением, также незаконно выписал премии на сумму 270 млн рублей своим заместителям.
 
АПН следит за развитием событий.
 
теги: Коррупция
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