Самозанятых россиян собираются лишить пенсий и возможности выезжать за границу

Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский предложил лишать полноценной пенсии и права выезда за границу самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством. Об этом сегодня сообщает в своем материале "Российская газета".





По словам чиновника, уже сейчас некоторым гражданам РФ отказано в начислении полноценного пенсионного пособия.





Лишать самозанятых людей бесплатной медицинской помощи реформаторы пока не собираются, но эта категория граждан вполне может остаться без других преференций, например, права выезда за границу, а также полноценной пенсии.





Стоит отметить, что по результатам социальных опросов, проведенных «Левада-Центром», 37% россиян считают, что государство вообще не выполняет свои обязанности перед гражданами.





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