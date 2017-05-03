 

Самозанятых россиян собираются лишить пенсий и возможности выезжать за границу

Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский предложил лишать полноценной пенсии и права выезда за границу самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством. Об этом сегодня сообщает в своем материале "Российская газета".

По словам чиновника, уже сейчас некоторым гражданам РФ отказано в начислении полноценного пенсионного пособия. 

Лишать самозанятых людей бесплатной медицинской помощи реформаторы пока не собираются, но эта категория граждан вполне может остаться без других преференций, например, права выезда за границу, а также полноценной пенсии.

Стоит отметить, что по результатам социальных опросов, проведенных «Левада-Центром», 37% россиян считают, что государство вообще не выполняет свои обязанности перед гражданами. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россиян могут начать лишать гражданства
» Безработные и самозанятые граждане РФ могут лишиться полисов ОМС
» Самозанятых граждан РФ могут приравнять к гастарбайтерам
» В России появятся налоговые патенты для самозанятых граждан
» Правительство начало PR-подготовку к увеличению пенсионного возраста для россиян
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Бетонобойный аргумент

Бетонобойный аргумент

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Медведеву места нет

Медведеву места нет

Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Дмитрий Страшнов готовится к продлению контракта с «Почтой России»

  • 19:16
  • 228

Самозанятых россиян собираются лишить пенсий и возможности выезжать за границу

  • 15:54
  • 222

Алексей Навальный лишен права участвовать в выборах президента РФ

  • 14:11
  • 238

Россию могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу

  • 19:18
  • 573
Бетонобойный аргумент

Бетонобойный аргумент

Российская наука: ученые степени могут начать присваивать без защиты диссертаций

  • 14:30
  • 544
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru