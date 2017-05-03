Алексей Навальный лишен права участвовать в выборах президента РФ

Кировский областной суд рассмотрел сегодня жалобы Алексея Навального и Петра Офицерова на приговор районного суда по «Кировлесу». Решение вышестоящей инстанции отклонить жалобу оказалось вполне ожидаемым, как и реакция обвиняемых - они будут обжаловать решение в ЕСПЧ.





С этого момента приговор, по которому оппозиционер был признан виновным, вступает в законную силу. По российским законам, человек с такой судимостью не имеет права выдвигать свою кандидатуру на любых выборах в стране.





Отметим, что Алексей Навальный еще в конце прошлого года заявлял о своем выдвижении в президенты РФ. Более того, он даже начал активную предвыборную кампанию. Ранее политик также заявлял, что не станет прерывать свою кампанию, какими бы не были решения российских судебных инстанций.





Напомним читателям, что это уже второй приговор оппозиционеру по делу «Кировлеса». Первый был отменен согласно решению Европейского суда по правам человека.





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