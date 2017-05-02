 

Россию могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу

Французские власти силами финансовой прокуратуры начали проверку хода выбора стран, которые претендовали на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022, сообщает газета Le Monde.

По данным журналистов, это «предварительное расследование», которое проводится по статьям «коррупция», «преступный сговор» и «злоупотребление влиянием». Прокуратура уже провела допрос бывшего главы Международной федерации футбола Зеппа Блаттера.

Необходимо отметить, что параллельно свои расследования проводят министерство юстиции США и прокуратура Швейцарии. Итогом проводящихся следственных действий вполне может стать запрет на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мутко запретил все праздники во время ЧМ по футболу
» Блаттер: ЧМ отдали России по договоренности в руководстве ФИФА
» Оснований лишать Россию прав на проведение ЧМ-2018 не найдено
» FIFA отказала сенаторам США в лишении России ЧМ-2018
» Медведев потребовал провести ЧМ-2018 не хуже Олимпиады
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Бетонобойный аргумент

Бетонобойный аргумент

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Медведеву места нет

Медведеву места нет

Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Россию могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу

  • 19:18
  • 161
Бетонобойный аргумент

Бетонобойный аргумент

Российская наука: ученые степени могут начать присваивать без защиты диссертаций

  • 14:30
  • 204

Hyman Rights Watch: во всём виноват Советский Союз

  • 09:42
  • 278

О политическом насилии

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru