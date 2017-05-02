Россию могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу

Французские власти силами финансовой прокуратуры начали проверку хода выбора стран, которые претендовали на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022, сообщает газета Le Monde.





По данным журналистов, это «предварительное расследование», которое проводится по статьям «коррупция», «преступный сговор» и «злоупотребление влиянием». Прокуратура уже провела допрос бывшего главы Международной федерации футбола Зеппа Блаттера.





Необходимо отметить, что параллельно свои расследования проводят министерство юстиции США и прокуратура Швейцарии. Итогом проводящихся следственных действий вполне может стать запрет на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране.





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