Россию могут лишить права проведения чемпионат мира по футболу
- 02.05.2017, 19:18,
- Новости
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Французские власти силами финансовой прокуратуры начали проверку хода выбора стран, которые претендовали на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022, сообщает газета Le Monde.
По данным журналистов, это «предварительное расследование», которое проводится по статьям «коррупция», «преступный сговор» и «злоупотребление влиянием». Прокуратура уже провела допрос бывшего главы Международной федерации футбола Зеппа Блаттера.
Необходимо отметить, что параллельно свои расследования проводят министерство юстиции США и прокуратура Швейцарии. Итогом проводящихся следственных действий вполне может стать запрет на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года в нашей стране.
АПН следит за развитием событий.