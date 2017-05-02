Бетонобойный аргумент

В истории войн часто случается, что войска, вроде бы вооруженные до зубов самым разнообразным оружием, вдруг оказываются неготовыми к решению, в общем то, типовых тактических задач. Среди них - подавление вражеской огневой точки. По опыту многих войн, в том числе, конечно, и Великой Отечественной войны, эта задача была одной из наиболее часто встречающихся и одной из наиболее трудных для пехоты, штурмующих вражеские позиции. В литературе, в исследованиях и воспоминаниях, нетрудно найти множество примеров того, как огневые точки противника мешали продвижению, срывали атаки, выкашивали целые роты и батальоны, и сколь много трудов и жертв приносилось ради того, чтобы их уничтожить. "Грудью закрыл амбразуру", - это весьма часто происходило.

Причина такого положения дел вполне очевидна. Поскольку в бою, особенно в городском, участвуют разные рода войск, то обычно задачи подавления обороны и огневых точек противника возлагались на артиллерию, танки и авиацию. Пехоте оставалось лишь доделать работу и зачистить обработанные тяжелым вооружением позиции. В теории все выглядит замечательно, однако же, боевая практика показывает, что так выходило далеко не всегда. Рассогласованность в действиях, недостаточная разведка позиций противника, отвлечение огневых средств на более важные в рамках проводимой операции задачи - все это приводило к тому, что пехота оставалась один на один с неподавленной огневой точкой. После этого начинались разные импровизации, обычно щедро оплачиваемые кровью, ибо боевую задачу выполнять надо.

К тому же, противник, прекрасно понимая значение выгодно расположенных огневых точек, несомненно предпримет все усилия для повышения их живучести. Не пожалеет стройматериалов для укрепления, создаст запасные позиции. предпримет маскировку, или выделит часть огневых точек в "молчащие", то есть открывающие огонь только в случае атаки. Набор методов, повышающих устойчивость позиции против подавления весьма широк и разнообразен.

В этом месте и возникает та самая неготовность войск, о которой говорилось выше. У пехоты, попавшей в такую ситуацию, остается весьма ограниченный набор средств: ручные гранаты, гранатометы, заряды взрывчатки, для подавления или уничтожения огневых точек. И не всегда, к тому же эффективный.

Проблема, что делать пехоте с неподавленной огневой точкой стояла еще во время Великой Отечественной войны, и регулярно возникала в последующих войнах. Парадокс положения заключается в том, что войска так и остались неготовыми к этой типовой ситуации. Более того, непохоже, чтобы в военной мысли особо завались этим вопросом. Обычно, когда речь заходит о ситуации, когда пехота вынуждена штурмовать оборону с неподавленными огневыми точками, и несет потери, все валится на недостаток подготовки, несогласованность действий разных подразделений и т.п. причины. Выводы вроде бы очевидные: надо лучше готовиться, тщательно согласовывать действия, вести разведку. Потом, в новой войне, история повторяется.

С таким подходом согласиться нельзя. Во-первых, далеко не всегда пехота попадает в такой сложный переплет по вине собственной неготовности или недостаточного взаимодействия. Могут быть и самые объективные причины. Бой носит динамичный и переменчивый характер: противник предпринимает свои действия, кому-то везет, а кому-то - нет, и самый тщательно отработанный план может быть нарушен в любой момент. Во-вторых, в столкновении двух планов (а ведь любой бой является столкновением планов противоборствующих сторон), план противника может оказаться лучше в силу самых разных причин.

Если мы признаем существование объективных факторов, иногда сводящих пехоту без существенной огневой поддержки с неподавленными огневыми точками противника, то вывод получается несколько иной. Пехота должна быть готова к подобным ситуациям и иметь на этой случай необходимое вооружение.

Бетона стала больше

Заняться этим вопросом побуждает вот еще какое соображение. За последние десятилетия обозначилась тенденция к тому, что в боевых действиях все чаще используются различные капитальные железобетонные сооружения. Если в Великую Отечественную войну таковыми были, как правило, сооружения специально военного назначения, то теперь стало много гражданских объектов, возведенных из железобетона, приспосабливаемых для обороны. Это жилые дома, общественные здания, разного рода сооружения, такие как мосты, путепроводы, эстакады, различные инженерные коммуникации. Некоторые из них весьма массивные и возведены из качественного железобетона. Из плит и блоков, взятых с какого-нибудь ДСК, как показал опыт войны в Чечне, всего за несколько часов можно сложить неплохую крепость, почти неприступную для пехоты без поддержки танков или гаубиц.

Это обстоятельство неизбежно ведет к снижению эффективности подавления огневых точек ударами авиации и артиллерии, а также огнем танков. Железобетон хорошо держит ударную волну осколочно-фугасного боеприпаса. Конечно, у него есть тоже пределы прочности, но это означает, что для разрушения подобных железобетонных укрытий потребуется или повышать калибр боеприпасов, или разрушать их в несколько приемов.

Необходимость привлечения стратегической авиации, способной нести крупнокалиберные бомбы, или гаубиц крупного калибра, переводит организацию операции на более высокий уровень командования. На этом уровне командование, конечно, думает о войне в целом, выбирает наиболее важные объекты, и не слишком беспокоится насчет защищенного бетоном пулеметного гнезда, преградившего дорогу какому-то батальону или роте. Таким образом, в современных и перспективных условиях боя, особенно в городах, ситуации столкновения пехоты с неподавленными огневыми точками, к тому же, неплохо защищенными, будет возникать чаще. Очевидно, этот момент уже проявился в Сирии, и им объясняются затяжные бои в Алеппо или второй штурм Пальмиры.

Пехотное бетонобойное орудие и снаряды к нему

В общем, пехоте нужен инструмент для уничтожения огневых точек противника (пулеметов, гранатометов, минометов, снайперов), устроенных под защитой железобетонных стен или сооружений, собственными силами. И что это может быть? Из всего арсенала для этой цели лучше всего подходит бетонобойный реактивный снаряд.

Во-первых, реактивные снаряды от РСЗО давно используются "россыпью" самыми разными партизанами, начиная, пожалуй, с Вьетнамской войны. 122-мм, 107-мм или 82-мм РС заменял им артиллерию и авиацию. Пуск их осуществлялся, как правило, с самодельных пусковых направляющих, а то и вовсе без них. Впрочем, для двух наиболее распространенных типов РС создавались особые однозарядные "партизанские" пусковые установки, представляющие собой трубу на треноге. Для советского 122-мм РС к БМ-21 в 1965 году была создана однозарядная установка "Град-П" (индекс 9П132), которую изготовляли специально для вьетнамских товарищей. В Китае для 107-мм РС создали однозарядную пусковую установку Тип 85. Советская установка весила 55 кг, китайская - 22,5 кг.

Во-вторых, среди реактивных снарядов есть и бетонобойные. К примеру, авиационная неуправляемая ракета С-8БМ, калибром 80 мм, пробивает до 80 см железобетона. В основе ее конструкции, боевая часть, представляющая собой проникающий элемент из прочной стали, внутри которого размещен заряд взрывчатого вещества. Пробитие преграды осуществляется за счет скорости самого реактивного снаряда, достигающего у С-8БМ 450 м/сек.

В принципе, любой РС можно сделать бетонобойным, однако, существует мнение, что снаряды калибром менее 152 мм, для этой цели малоэффективны, и вообще лучше развивать бетонобойные бомбы или управляемые ракеты, которые могут поразить бункер. В этом также видно интересное направление военно-конструкторской мысли: разработчики бетонобойных боеприпасов охотятся непременно за бункером или бетонным капониром для самолета или самоходки, потому переносными системами не занимаются.

Впрочем, создать такое переносное, пехотное, бетонобойное оружие не столь сложно, поскольку в наличии есть все готовые элементы: реактивные снаряды различных типов, проникающая головная часть, ну а пусковую трубу со складной треногой сконструировать несложно, можно даже просто скопировать старый "Град-П", у которого была возможность наведения по горизонтали и по возвышению.

Итак, какой облик этого оружия?.

Первое. РС должен быть по возможности максимально легким и компактным по размерам, поскольку пехоте его предстоит носить на себе. Шедевральным в этом отношении был китайский 107-мм снаряд, изрядно повоевавший в Индокитае; он, будучи турбореактивным (то есть стабилизировался в полете вращением, а не оперением), имел общий вес 18,8 кг, заряд взрывчатки - 1,3 кг, и длину до 900 мм. По всей видимости, это оптимум для пехотного РС по массо-габаритным характеристикам.

С-8БМ имеет общий вес 15,2 кг, вес взрывчатки 0,6 кг, и длину 1540 мм, то есть чуть меньше рост человека. Даже при более легком весе, переносить ее будет труднее. Снаряды к БМ-21 (например, 9М22), имеют общий вес 65 кг, вес взрывчатки 6,4 кг и длину 2870 мм. Такой снаряд слишком тяжелый и слишком длинный для пехотного употребления.

В общем, если нужно непременно выбрать из готового арсенала, то можно остановиться на С-8БМ. Но целесообразнее разработать или подобрать из старых разработок РС турбореактивного типа, калибром 122 мм, и по длине не более 1500 мм (при таких размерах снаряд будет весить примерно 25 кг). Возможен и другой путь: разработать еще более легкий и компактный 80-мм или 82-мм РС, если будет возможность увеличить скорость полета снаряда и возможность начинить проникающий элемент более мощной взрывчаткой. Чем бетонобойный РС для пехоты меньше и легче, при удовлетворительных характеристиках (чтобы свободно пробивал блок ФБС9.6.6 - 600 мм неармированного бетона марки В7,5 или панель ПС60-18-40 - 400 мм армированного бетона марки М150), тем проще его будет использовать.

Второе. Под выбранный снаряд создается переносная пусковая установка. Конечно, можно взять старый образец, но есть один момент, который сразу нужно учесть. Очень часто стрельба на подавление огневой точки, спрятавшейся за бетонными блоками или стеной, будет вестись прямой наводкой, то есть, в сущности, под огнем и из укрытия. Выбрать удобную позицию для выстрела будет непросто и для целого ряда случаев высота установки должна быть как можно меньше. Но в то же время нужно сохранить возможность стрелять из-за укрытий, стенок, или с окон. Таким образом, тренога должна быть сконструирована так, чтобы можно было изменять длину опор, раскладывать и закреплять их под разными углами.

Впрочем, возможен и такой вариант: снаряд упаковывается в стеклопластиковый тубус, наподобие одноразового гранатомета, который устаналивается на треногу, а после выстрела сбрасывается. Тогда можно сэкономить на весе трубы и ящиков для снарядов: тубус будет одновременно упаковкой снаряда и направляющей при стрельбе. Если получится умеренный по весу и размерам РС, то тогда отделение из пяти человек может переносить на себе треногу и 3-4 выстрела, имея при этом также свое личное оружие.

Тактика применения бетонобойного орудия

Тактика применения этого оружия в общих чертах такова. Основная задача - поражение огневых точек, размещенных в дзотах, в приспособленных для обороны капитальных железобетонных или кирпичных зданиях, в подвалах, цокольных этажах и тому подобных местах. Бетонобойный снаряд должен пробить преграду, как можно ближе к амбразуре, и взорваться за ней - в этом случае поражение расчета вражеской огневой точки наиболее вероятно. Бетонобойный РС годится не только против бетона, но и против засыпанного землей деревянного наката или сруба, кирпичной или бутобетонной кладки.

Соответственно, расчет пехотного бетонобойного орудия должен действовать в передовых порядках или в составе штурмовой группы и быстро реагировать на обнаружение неподавленной огневой точки, развернуться и произвести выстрел. От быстроты поражения будет зависеть общий успех атаки. По этой причине наиболее часто такое орудие будет стрелять прямой наводкой с расстояния 200-300 метров и менее.

Расчеты с таким оружием могут также находиться в резерве, и вступать в бой, если выяснилось, что проведенная артподготовка не привела к полному подавлению обороны противника. Из второго эшелона они могут также поддерживать огнем атаку больших и высоких зданий, обстреливая их верхние этажи (где обычно размещаются наблюдатели и снайперы).

Имея несколько расчетов, штурмовая группа сможет самостоятельно осуществить подавление огневых точек противника перед атакой, а наличие целого подразделения (например, взвода или даже роты), вооруженного подобным орудием, позволит весьма весьма интенсивный городской бой, почти не полагаясь на поддержку артиллерии или танков. Иногда это бывает необходимым, если командование собрало огневые средства для нанесения главного удара.

Таким образом, тактически бетонобойное орудие является специализированным оружием, рассчитанным на выполнение довольно узкого спектра задач, связанных в основном со штурмом укрепленных позиций, с городским боем. По этой причине вряд ли целесообразно вводить это орудие в штат вооружения всей армии. Думается, что будет достаточно формирования отдельных рот в составе десантно-штурмовых бригад. Но, если приспичит, можно вооружить этим орудием всю армию: стрельба из него ненамного сложнее выстрела из гранатомета.