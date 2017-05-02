Российская наука: ученые степени могут начать присваивать без защиты диссертаций

Минобрнауки подготовило новый проект закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», в котором реформаторами предложено упростить порядок присвоения научных степеней.





О том, что получить ученую степень можно будет без защиты диссертации, агентству ТАСС сообщил директор департамента науки и технологий ведомства Сергей Матвеев. По словам чиновника, привычные процедуры могут быть со временем заменены публикациями в научных журналах или получением патентов.





Планируется, что реформы «разгрузят» от лишних формальностей (!) «активного и результативного исследователя, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты».





Проект закона уже получил высокую оценку экспертного совета при комитете по науке Государственной думы.





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