 

Российская наука: ученые степени могут начать присваивать без защиты диссертаций

Минобрнауки подготовило новый проект закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации», в котором реформаторами предложено упростить порядок присвоения научных степеней. 

О том, что получить ученую степень можно будет без защиты диссертации, агентству ТАСС сообщил директор департамента науки и технологий ведомства Сергей Матвеев. По словам чиновника, привычные процедуры могут быть со временем заменены публикациями в научных журналах или получением патентов.

Планируется, что реформы «разгрузят» от лишних формальностей (!) «активного и результативного исследователя, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты».

Проект закона уже получил высокую оценку экспертного совета при комитете по науке Государственной думы.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Новые законы
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