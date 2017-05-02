 

О Бахтине и Хирурге

У либеральных филологов батхерт. На их няшную, кавайную, культовую либерально-филологическую конференцию заявился путинский упырь, недочеловек байкер Хирург.


Либеральные филологи страдальчески рожают Искрометный Юмор по поводу наглости всякого быдла, посмевшего посягнуть на собрания Приличных и Культурных людей.

  

Мне трудно сказать, сможет ли Залдостанов сказать что-то оригинальное и научно-ценное по поводу идей Бахтина. Он, как-никак практикует именно в той области, где Бахтин был теоретиком.

 

Но вот что либеральные филологи ничего кроме фиги в кармане породить принципиально неспособны - это к гадалке не ходи.

 


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