О Бахтине и Хирурге

У либеральных филологов батхерт. На их няшную, кавайную, культовую либерально-филологическую конференцию заявился путинский упырь, недочеловек байкер Хирург.

Либеральные филологи страдальчески рожают Искрометный Юмор по поводу наглости всякого быдла, посмевшего посягнуть на собрания Приличных и Культурных людей.

Мне трудно сказать, сможет ли Залдостанов сказать что-то оригинальное и научно-ценное по поводу идей Бахтина. Он, как-никак практикует именно в той области, где Бахтин был теоретиком.

Но вот что либеральные филологи ничего кроме фиги в кармане породить принципиально неспособны - это к гадалке не ходи.



