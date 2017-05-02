 

Hyman Rights Watch: во всём виноват Советский Союз

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала новые данные о применении химического оружия в Сирии. Авторы доклада стремятся опровергнуть заявления России и официальных властей Сирии о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.


В опубликованном материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина, так как на осколках этих бомб "видна зелёная маркировка".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Генпрокуратура РФ получила первые доносы на «нежелательные организации»
» ООН утверждает, что головные части ракет, использованных под Дамаском, могли быть изготовлены кустарным способом
» МВД спешно закупает авиационные бомбы
» Правозащитники поддержали «Талибан»
» Западные правозащитники приостановили деятельность в России
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Медведеву места нет

Медведеву места нет

Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

В битве идей обычно побеждают интересы

В битве идей обычно побеждают интересы

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Hyman Rights Watch: во всём виноват Советский Союз

  • 09:42
  • 96

О политическом насилии

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Русский язык: останется ли Северный Кавказ в «Русском мире»?

Правительство РФ одобрило ежедневный курортный сбор

  • 17:07
  • 852

«Единая Россия» порадует россиян новыми лозунгами

  • 13:15
  • 1 138
Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

Так говорит Мари Ле Пен (ч. 1)

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru