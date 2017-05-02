Hyman Rights Watch: во всём виноват Советский Союз

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала новые данные о применении химического оружия в Сирии. Авторы доклада стремятся опровергнуть заявления России и официальных властей Сирии о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.



В опубликованном материале говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина, так как на осколках этих бомб "видна зелёная маркировка".