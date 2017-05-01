 

О политическом насилии

Всю эту паскудную зеленочную тему, допустимую только для общества в состоянии холодной гражданской войны [где, впрочем, уже не спрашивают, что допустимо, а что не очень] надо было прекращать уже давно.

 

 

Очень хорошо, если последнее нападение на Навального окажется, в самом деле, последним. А виновные будут найдены, арестованы и понесут заслуженное наказание.

 

Очень, очень хорошо. Но мало.

 

А кто поджег квартиру Сергея Шаргунова? Порезал шины автомобиля Юлии Галяминой? Напал на яблочницу Наталью Фёдорову?

 

Варламов-то ладно, чёрт с ним...

 

 

С Варламовым, опять же, нехорошо получилось.

 

 

Каждая из этих резонансных историй должна быть доведена до конца, с непременным лагерем в финале. Если не для заказчиков, об этом мечтать не приходится - то для исполнителей уж точно.

 

 

Чтобы желающих оказаться на их месте было бы поменьше, и стоили бы они заметно дороже, и политическое насилие таким образом оказалось бы просто нерентабельным.

 

 

Вот тогда ещё можно будет поверить, что с ним решили бороться всерьёз.

 

 

Именно этого сейчас и надо требовать.

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