О политическом насилии

Всю эту паскудную зеленочную тему, допустимую только для общества в состоянии холодной гражданской войны [где, впрочем, уже не спрашивают, что допустимо, а что не очень] надо было прекращать уже давно.
Очень хорошо, если последнее нападение на Навального окажется, в самом деле, последним. А виновные будут найдены, арестованы и понесут заслуженное наказание.
Очень, очень хорошо. Но мало.
А кто поджег квартиру Сергея Шаргунова? Порезал шины автомобиля Юлии Галяминой? Напал на яблочницу Наталью Фёдорову?
Варламов-то ладно, чёрт с ним...
С Варламовым, опять же, нехорошо получилось.
Каждая из этих резонансных историй должна быть доведена до конца, с непременным лагерем в финале. Если не для заказчиков, об этом мечтать не приходится - то для исполнителей уж точно.
Чтобы желающих оказаться на их месте было бы поменьше, и стоили бы они заметно дороже, и политическое насилие таким образом оказалось бы просто нерентабельным.
Вот тогда ещё можно будет поверить, что с ним решили бороться всерьёз.
Именно этого сейчас и надо требовать.