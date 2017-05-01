О политическом насилии

Всю эту паскудную зеленочную тему, допустимую только для общества в состоянии холодной гражданской войны [где, впрочем, уже не спрашивают, что допустимо, а что не очень] надо было прекращать уже давно.

Очень хорошо, если последнее нападение на Навального окажется, в самом деле, последним. А виновные будут найдены, арестованы и понесут заслуженное наказание.

Очень, очень хорошо. Но мало.