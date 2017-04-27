 

Кремлевские пиарщики активно ищут новые пути дискредитации Навального

Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил сегодня о том, что администрация президента РФ активно пытается наладить контакт с ведущими российскими видеоблогерами и администраторами миллионных сообществ в соцсетях. По словам представителя оппозиции, за размещение заказной информации против Алексея Навального горе-пиарщики предлагают вдвое большие суммы, чем за обычные рекламные объявления.

По словам Волкова, большинство из этих попыток не имели успеха, так как блогеры очень дорожат своей репутацией. «Когда аудитория на хайпе просит, требует, дать еще и еще Навального — делать про Навального джинсу и заказуху равно самоубийству, и все топовые видеоблогеры (люди, свою аудиторию выстрадавшие, заработавшие очень тяжелым трудом, и очень хорошее ее чувствующие) — отлично это понимают», — пишет коллега Навального.

Он также напомнил о весьма странных действиях администрации президента в сети Интернет: «Единственным «успехом» АП в Youtube сейчас является насильственный вывод в топ российского Youtube (в те дни, когда выходят очередные ролики Навального) адских пакистанских и китайских видео».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Алексей Навальный
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APN.ru