 

Причиной катастрофы Ту-154 Минобороны РФ эксперты назвали перегруз

Причиной катастрофы, произошедшей в Черное море около Сочи, с самолетом Ту-154 Минобороны РФ, стал перегруз. Об этом сегодня сообщает «Газета.ру», ссылаясь на экспертов, принимающих участие в расследовании.

С попомщью специальных методик была рассчитана взлетная масса разбившегося Ту-154, и оказалось, что взлетный вес самолета составлял 110 тонн при нормативных 98 тоннах. Экипаж при этом не был осведомлен о перегрузе и взлетал исходя из допустимого значения общей массы.

Напомним читателям, что самолет Ту-154 Минобороны России, выполнявший плановый рейс в Сирию, разбился утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Все они погибли.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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