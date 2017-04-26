Причиной катастрофы Ту-154 Минобороны РФ эксперты назвали перегруз
- 26.04.2017, 23:07,
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Причиной катастрофы, произошедшей в Черное море около Сочи, с самолетом Ту-154 Минобороны РФ, стал перегруз. Об этом сегодня сообщает «Газета.ру», ссылаясь на экспертов, принимающих участие в расследовании.
С попомщью специальных методик была рассчитана взлетная масса разбившегося Ту-154, и оказалось, что взлетный вес самолета составлял 110 тонн при нормативных 98 тоннах. Экипаж при этом не был осведомлен о перегрузе и взлетал исходя из допустимого значения общей массы.
Напомним читателям, что самолет Ту-154 Минобороны России, выполнявший плановый рейс в Сирию, разбился утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Все они погибли.
АПН следит за развитием событий.