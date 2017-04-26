«Открытая Россия» признана нежелательной организацией в РФ
- 26.04.2017, 18:28,
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Генеральная прокуратура официально признала организацию «Открытая Россия» нежелательной в РФ. Об этом сегодня сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей ведомства.
По словам чиновников, в списке нежелательных НКО оказались сразу несколько иностранных организаций: «Открытая Россия» (Великобритания), Институт современной России (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).
«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — говорится в официальном заявлении.
Соответствующие распоряжения направлены в Минюст РФ для включения этих организаций в особый перечень.
АПН следит за развитием событий.