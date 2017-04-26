 

«Открытая Россия» признана нежелательной организацией в РФ

Генеральная прокуратура официально признала организацию «Открытая Россия» нежелательной в РФ. Об этом сегодня сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей ведомства.

По словам чиновников, в списке нежелательных НКО оказались сразу несколько иностранных организаций: «Открытая Россия» (Великобритания), Институт современной России (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — говорится в официальном заявлении.

Соответствующие распоряжения направлены в Минюст РФ для включения этих организаций в особый перечень.

АПН следит за развитием событий.
 

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