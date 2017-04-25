 

Госдума запускает официальные аккаунты сразу в шести социальных сетях

В конце апреля у Государственной Думы РФ появятся или будут полностью обновлены акаунты сразу в шести социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассники». На данный момент у Госдумы имеется лишь страничка в Twitter с автоматически публикуемыми новостями. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».

По информации издания, действующие социальные ресурсы Госдумы совершенно не соответствуют современным реалиям.

Новые аккаунты будут иметь современный дизайн и регулярно обновляться. В качестве наполнения будут выступать новости (в Twitter), интересные факты о Думе и депутатах, мнения экспертов (в Facebook), лица депутатов (в Instagram), а также разъяснения законопроектов («ВКонтакте»).

АПН следит за развитием событий.
 
 
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» США начинают информационную войну с Россией в социальных сетях
» Систему мониторинга о готовящихся беспорядках запустят в РФ
» Фальшивые аккаунты в соцсетях - вне закона
» Роскомнадзор предупредил о блокировке Facebook и Twitter
» Ресурсы, на которых будут публиковаться сообщения Службы Информации Русского Общественного Движения 10 и 11 декабря
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

В битве идей обычно побеждают интересы

В битве идей обычно побеждают интересы

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть I)

Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть I)

Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Елена Чудинова: Мы знаем, какие ошибки привели к трагедии

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Российское правосудие: 2,5 года колонии за картинку в социальной сети

  • 15:46
  • 210

Госдума запускает официальные аккаунты сразу в шести социальных сетях

  • 12:35
  • 140
Почему Ле Пен не Трамп

Почему Ле Пен не Трамп

Московские власти могут ввести налог для бездетных семей

  • 21:05
  • 221
Макрон полуизбранный

Макрон полуизбранный

Минздрав научит россиян правильно пить водку

  • 13:12
  • 411
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru