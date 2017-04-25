Госдума запускает официальные аккаунты сразу в шести социальных сетях
- 25.04.2017, 12:35,
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В конце апреля у Государственной Думы РФ появятся или будут полностью обновлены акаунты сразу в шести социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассники». На данный момент у Госдумы имеется лишь страничка в Twitter с автоматически публикуемыми новостями. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».
По информации издания, действующие социальные ресурсы Госдумы совершенно не соответствуют современным реалиям.
Новые аккаунты будут иметь современный дизайн и регулярно обновляться. В качестве наполнения будут выступать новости (в Twitter), интересные факты о Думе и депутатах, мнения экспертов (в Facebook), лица депутатов (в Instagram), а также разъяснения законопроектов («ВКонтакте»).
АПН следит за развитием событий.