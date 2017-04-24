В битве идей обычно побеждают интересы

- 19 апреля Дмитрий Медведев выступал в Государственной думе с отчетом о работе правительства. Прозвучало ли вчера что-то важное, на ваш взгляд?



Макроэкономика в нашей стране находится в порядке». Думаю, это ключевая фраза в выступлении Медведева. Понятно, что есть определенные законы жанра, и отчет о собственной работе не может обойтись без определенной доли профессионального оптимизма. Но этот тезис – о том, что у нас с макроэкономикой все замечательно – повторяется из раза в раз. Раньше его озвучивал Шувалов, теперь премьер, и я боюсь, что это не просто дежурный оптимизм, а реальное самоощущение наших финансово-экономических властей. На чем оно основано?



Во-первых, они исходят из того, что удалось избежать худшего. В 2014 – 2015 г. были реальные опасения финансового обвала и распространения панических настроений в экономике. Отсюда все эти упоминания в речи премьера – «вы что, не понимаете, что у нас блокада, что нас давят». Сейчас, когда влияние санкций на экономическую ситуацию является очень скромным, это выглядит странно, но после перенесенного испуга – вполне объяснимо.



Во-вторых, это эффект исполнителя, который сам ставит себе цели. Центробанк занят таргетированием инфляции, отлично справляется с этой задачей, остальное его не волнует. Правительство тоже занимается макроэкономической стабилизацией и балансированием бюджета. И с этим тоже справляется. Недавно Силуанов на конференции в «Вышке» сказал, что мы снизили, чуть ли не преодолели зависимость экономики от нефти. На самом деле он имел в виду бюджет, но это очень показательная подмена. Правительство у нас не занимается экономикой, оно занимается бюджетом. А экономикой занимаются прогнозисты из Минэкономики. Их иногда ругают за слишком низкие прогнозные темпы роста, но единственный доступный для них способ это поправить – скорректировать методику расчетов. В этом отношении переподчинение «Росстата» МЭРу должно помочь.



Так или иначе, факт в том, что у нас нет управленческих структур, в KPI (ключевые показатели эффективности – ред.) которых входили бы задачи экономического роста. Тогда стоит ли удивляться, что эти задачи не решаются?



Дефицит бюджета, уровень госдолга, инфляция, платежный баланс – все это входит в объем понятия «макроэкономика», как его понимают ответственные лица в правительстве. А уровень реальных доходов населения, доля инвестиций в основной капитал, потребительская активность, да и сам объем ВВП, т.е. все то, что снижается, – это, наверное, к «макроэкономике» отношения не имеет. Речь идет о режиме таргетирования задач комфортных для решения.



- Но разве президент не поставил задачу выхода на темпы роста выше среднемировых? Может быть, дело не в задачах, а в умениях исполнителей?



Строго говоря, пока президент не поставил такой задачи. Он поставил задачу подготовить предложения на этот счет. Причем – что хорошо – эта задача поставлена конкурирующим группам в Совете по экономике (условно, группам Кудрина и Титова) плюс правительству. Судя по отчету премьера, у правительства таких предложений пока нет или оно их не раскрывает. Точнее, было несколько вполне внятных, но точечных мер по стимулированию роста. Это меры поддержки гражданского авиапрома. Это допущение заградительных внешнеторговых барьеров для того, чтобы поддержать диверсификацию ОПК. Это распространение так называемых специальных инвестиционных контрактов как механизма государственно-частного партнерства. Это инициатива по инвестиционной льготе – то есть снижению налога на прибыль для компаний при вложениях в основной капитал.



Кстати, эта инициатива могла бы считаться главной новостью премьерского отчета с содержательной точки зрения, если бы наша повестка дня была ориентирована на содержание. Характерно, что она присутствует в обеих «альтернативных» программах роста, которые представлены на данный момент. В «Стратегии роста» http://stolypinsky.club/strategiya-rosta-3/ Столыпинского института и в «Принципах стратегии экономического развития» http://me-forum.ru/media/soviet/printsipy-strategii-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii-do-2030-goda/ , подготовленных под эгидой Торгово-промышленной палаты. Надо сказать, что оба документа очень качественные и во многом близкие друг другу. Они отражают позицию представителей обрабатывающей промышленности и лучшей части нашей экономической науки и экспертизы.



Возвращаясь к вашем вопросу, мы пока не знаем, поставлены ли задачи экономического роста президентом на самом деле или нет. Ответ зависит от того, на какую программу и на какую команду он будет делать ставку.



«Кудринская» программа пока не представлена. Ее обещают представить после того, как она будет одобрена президентом. Видимо, расчет на то, что после этого критиковать ее уже будет поздно. Но Кудрин по-своему честный человек, он уже анонсировал, что на траекторию развития, опережающего среднемировые темпы, мы выходим по его планам где-то в 2024 г. Как раз когда закончится президентская легислатура, для которой он пишет свою программу.



- Не самый подходящий сигнал для предвыборного периода. На чем основана «живучесть» его экономических идей в нашей политике?



Я думаю, на том, что в битве идей обычно побеждают интересы. У нас сложилась очень мощная связка, которая задает коридор экономической политики. Я условно называю ее альянсом монетаризма и фаворитизма. Есть экономическая идеология Вашингтонского консенсуса: жесткая денежно-кредитная политика, табу на какие-либо ограничения в сфере трансграничного движения капитала, «свободное плавание» валюты, принцип равнодоходности продажи сырья на внешним и внутреннем рынках и так далее. Все это соответствует интересам глобального финансового капитала. Но точно так же это соответствует интересам «привилегированных» финансовых и сырьевых компаний. Для них нет проблемы дорогого кредита – они компенсируют ее доступом к дешевым государственным ресурсам. Это дает «компаниям-фаворитам» большую фору по отношению к реальным и потенциальным конкурентам. Так вот, в зоне совпадения интересов глобальных игроков и местных олигополий или монополий очень сложно сдвинуть что-то с мертвой точки.



На уровне идей «системным либералам» практически нечего возразить таким специалистам по моделям «догоняющего развития», как Виктор Полтерович или Яков Миркин – соавторам одной из упомянутых выше программ. Но на уровне интересов все это автоматически блокируется. Поэтому нужен очень серьезный альянс, коалиция интересов в лице среднего промышленного бизнеса, различных слоев и групп населения, со своими механизмами влияния на власть, чтобы возникли хоть какие-то шансы на проведение политики форсированного роста.





Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии