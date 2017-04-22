А между тем, 20 апреля - не рядовой праздник.

В этот день родился один из крупнейших политиков Европы со времён Ренессанса.

Человек, возродивший из руин свою великую страну, раздавленную горечью поражению в предыдущей страшной войне, охватившей всю планету.

Человек, долго шедший к власти, брошенный властями в тюрьму за попытку якобы "переворота" и за годы борьбы создавший несокрушимый костяк верных товарищей.

её по праву рождения, а честно победивший на демократических выборах.



Человек, мечтавший превратить свою столицу в город столь прекрасный, что при взгляде на составленные его архитекторами планы захватывает дух.

Человек, армия которого одерживала великие победы на полях сражений Европы.

Человек, добившийся для своей страны - хоть и на недолгое время - самых высоких темпов роста экономики в мире.



Правление его кончилось трагично.

Его страна оказалась в изоляции.



Не сумев сдержать могучий стальной напор с востока, его армия была вынуждена капитулировать.

Сам он не смог надолго пережить своих солдат, умиравших на полях сражений с его именем на устах.



И всё же мы помним его.

И сегодня, в этот знаменательный день, мы говорим прямо и открыто:



Человек, в отличие от многих не захвативший власть и не принявший