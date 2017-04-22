 

А между тем, 20 апреля - не рядовой праздник.

В этот день родился один из крупнейших политиков Европы со времён Ренессанса.
 
 
Человек, возродивший из руин свою великую страну, раздавленную горечью поражению в предыдущей страшной войне, охватившей всю планету.
 
 
Человек, долго шедший к власти, брошенный властями в тюрьму за попытку якобы "переворота" и за годы борьбы создавший несокрушимый костяк верных товарищей.
 
 
Человек, в отличие от многих не захвативший власть и не принявший её по праву рождения, а честно победивший на демократических выборах.
Человек, мечтавший превратить свою столицу в город столь прекрасный, что при взгляде на составленные его архитекторами планы захватывает дух.
 
Человек, армия которого одерживала великие победы на полях сражений Европы.
 
 
Человек, добившийся для своей страны - хоть и на недолгое время - самых высоких темпов роста экономики в мире.
 
Правление его кончилось трагично.
 
 
Его страна оказалась в изоляции.
 
Не сумев сдержать могучий стальной напор с востока, его армия была вынуждена капитулировать.
 
 
Сам он не смог надолго пережить своих солдат, умиравших на полях сражений с его именем на устах.
И всё же мы помним его.
 
 
И сегодня, в этот знаменательный день, мы говорим прямо и открыто:
 
Да здравствует император Наполеон III !
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