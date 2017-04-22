А между тем, 20 апреля - не рядовой праздник.
- 22.04.2017, 10:51,
- Особая папка / Блоги
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В этот день родился один из крупнейших политиков Европы со времён Ренессанса.
Человек, возродивший из руин свою великую страну, раздавленную горечью
поражению в предыдущей страшной войне, охватившей всю планету.
Человек, долго шедший к власти, брошенный властями в тюрьму за попытку
якобы "переворота" и за годы борьбы создавший несокрушимый костяк верных
товарищей.
Человек, в отличие от многих не захвативший власть и не принявший её по праву рождения, а честно победивший на демократических выборах.
Человек, мечтавший превратить свою столицу в город столь прекрасный,
что при взгляде на составленные его архитекторами планы захватывает дух.
Человек, армия которого одерживала великие победы на полях сражений Европы.
Человек, добившийся для своей страны - хоть и на недолгое время - самых высоких темпов роста экономики в мире.
Правление его кончилось трагично.
Его страна оказалась в изоляции.
Не сумев сдержать могучий стальной напор с востока, его армия была вынуждена капитулировать.
Сам он не смог надолго пережить своих солдат, умиравших на полях сражений с его именем на устах.
И всё же мы помним его.
И сегодня, в этот знаменательный день, мы говорим прямо и открыто: