 

Российские чиновники будут править вечно: предельный возраст увеличат до 70 лет

Госдума Российской Федерации большинством голосов приняла в первом чтении закон, который позволяет повысить предельный возраст для руководящих в регионах чиновников. Теперь они спокойно могут сидеть в своих креслах до 70 лет.

По версии депутатов, принимая эти поправки, они планируют сохранить особо ценный «высококвалифицированный руководящий состав госучреждений».

Отметим, что по действующему закону, при достижении 65 лет чиновник имеет право продолжить службу, но только если будет заключен срочный трудовой контракт не более чем на один год. Новый закон избавит слуг народа от досадных бюрократических недоразумений.

АПН следит за развитием событий и с нетерпением ждет следующего закона - «О передаче должностей по наследству».
 
 
теги: Новые законы
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