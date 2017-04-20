 

Госдума рассмотрит вопрос о захоронении Ленина

В Госдуму РФ внесен на рассмотрение проект закона, который устанавливает правовую основу для захоронения тела Владимира Ленина. Шансы на принятие этого спорного документа весьма малы.

Инициаторами принятия нового закона, который должен создать юридическую основу для захоронения, являются депутаты от фракции ЛДПР. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс.

Необходимо отметить, что споры о необходимости захоронения Ленина довольно часто возникают в российском обществе. Однако, на данный момент, большинство депутатов считают этот вопрос преждевременным.

АПН следит за развитием событий.
 

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