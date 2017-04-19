Россиян могут начать лишать гражданства

Депутаты Госдумы в числе четырех фракций внесли в парламент проект нового закона, с помощью которого можно будет лишать гражданства РФ осужденных по террористическим и экстремистским статьям.





В пояснении к документу говорится, что новые поправки помогут защитить граждан и поспособствуют предотвращению совершения преступлений террористического характера лицами с паспортами РФ.





В целом идея неплохая, однако, в теории лишить гражданства РФ по новому закону можно будет и тех граждан РФ, кто родился в России - то есть абсолютно всех россиян. В проекте закона говорится, что «решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене». Однако, как известно, рожденные в России, как и мигранты, тоже «приобретают гражданство Российской Федерации, только «по рождению».





Необходимо отметить, что статья 6 Конституции России запрещает лишать людей гражданства. Согласно Конституции, гражданство РФ является единым и равным, вне зависимости от основания его приобретения.





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