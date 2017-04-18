Трудовые книжки могут уйти в небытие

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что привычные жителям России трудовые книжки в их нынешнем виде крайне неудобны для работодателей и требуют альтернативной замены. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.





«Мы живем в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», - озвучил свое мнение чиновник.





В ответ на мнение Грефа, глава социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил, что считает отказ от трудовых книжек в бумажной форме преждевременным. По его мнению, необходимое программное обеспечение, способное заменить трудовые книжки, пока не разработано.





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