Экспертиза с пониженной социальной ответственностью

МОСКВА. Героиня Русской Весны Анастасия Поклонская ускоренными темпами осуществляет самодискредитацию, а заодно, к сожалению, и дискредитацию русского национального движения, которое, в известный момент ей весьма симпатизировало и готово было считать одним из своих живых символов.

То, что сейчас устроено вокруг пресловутого фильма "Матильда", редакция АПН не может оценить иначе, чем как выходящую за рамки всякого рода приличий фабрикацию доказательств к уголовному делу. И, в продолжении к уже сложившейся поганой традиции правоохранительных органов, эта фабрикация основывается на откровенной и наглой лжеэкспертизе. Вопрос, к сожалению, не в самом фильме.

А в том, что бывший сотрудник российской прокуратуры нам сейчас демонстрирует возможность экспорта указанной практики за пределы узкоуголовного применения.

Методика вполне характерна для уголовных дел по пресловутой 282ой статье УК РФ. Заинтересованное лицо - в данном случае - сама депутат-девица, нанимает некоторое количество гуманитариев с пониженной социальной ответственностью, которые фабрикуют текст.

Сверх текста пишется слово "экспертиза", его содержание формируется произвольным образом под задачи нанимателя.

Потом люди садятся на годы, "эксперты" получают свои 30 серебряников, а наниматель с удовлетворением констатирует, что поставленная им задача решена и переходит к следующей. Вопрос о квалификации эксперта, соответствии экспертизы реальности, отсутствии публично доступных методик таких исследований и прочих обстоятельствах, выводящих пдобные лжеэкспертизы за пределы права, в область откровенного произвола, на повестку дня не выносится, даже если этого и требует сторона защиты.

Вопрос о причинах подобного поведения российских судей можно было бы обсуждать весьма обширно, но, на наш взгляд, его основная причина состоит в том, что ссылаясь на экспертизу, как судья, так, кстати, и следователь, снимают с себя очень большую часть ответственности за принятые решения - по крайней мере понятийно. "Я не специалист, но вот наука говорит" - под эту формулировку очень удобно подводить абсолютно любую дичь, перевешивая вопрос о реальных источниках решения на некое высокое мнение учёного человека.

В реальности очень часто это - попытки прикрыться лохами со стороны шулеров. Люди умные, ситуацию считают даже не на годы, на десятилетия вперёд, формируют юридическую практику в том числе с учётом прошлых лихих лет. У орлов Ягоды и Ежова прикормленных экспертов не было, сами всё решали и результаты известны.

Эксперты, которые подписываются под лжэкспертизами настолько вперёд не думают, они, кажется, вообще не руководствуются в производимом ими злодействе ничем, кроме собственной бездарности и близоруких шкурных интересов. Ведь мы же не можем предположить, что они фабрикуют документы для посадки заведомо невиновных из идейных убеждений, не правда ли? Ведь закон требует от эксперта отсутствия личной предубеждённости, а значит сотворяемую низость можно разумно объяснить только личной материальной заинтересованностью экспертов в оплате экспертиз. Ну то есть, как выразился наш Национальный Лидер - пониженная социальная ответственность у этих людей. Во всей её незавидной красе.

Теперь мы, с неприятным удивлением, обнаружили, что такой вот, совершенно аналогичный используемым в делах по 282ой статье, модус операнди "наша няша" изволила продемонстрировать, добиваясь заведомо незаконных цензурных целей, которые лежат вообще за пределами нормальных правовых отношений, в области чистой политики. Мы с уверенностью говорим о заведомой незаконности - так как попытки Поклонской оспорить право на создание художественного произведения и на его демонстрацию до его создания законными не могут считаться вообще ни с какой стороны.

Не пытаясь ограничивать личную политическую активность народной избранницы, хотели бы указать на крайнюю желательность и, мы бы даже сказали, общественную необходимость организации серии судебных процессов над так называемыми "экспертами", которые пишут экспертизы по статье 282.

Вряд ли это произойдёт быстро, но, как минимум, рассчитывать на суд над теми, кто массово фабрикует доказательства к уголовным делам общественность имеет моральное право.

Где связь с "экспертизой" по фильму Матильда? Она прямая. Тем, кто сейчас, не думая, то ли из материальных, то ли из идейных соображений ставит свои подписи под заказанным Поклонской документом с надписью "экспертиза", стоило бы очень сильно призадуматься о том, что их то накатанная на уголовных делах система защищать точно не будет и за свои подписи на бумаге, отправленной Поклонской в прокуратуру, возможно, уже очень скоро придётся ответить в суде. И не факт. что исключительно в гражданско-правовом порядке.

У депутата - хотя бы судебный иммунитет есть. А вот тем, кто такие экспертизы подписывает, имело бы смысл включить мозг и попробовать заранее догадаться, что, будучи запущенной и накормленной этой бумагой, государственная репрессивная машина может и не остановиться, пока не прожуёт и не пропустит через себя чью-то судьбу, с довольно тяжёлыми для этой судьбы последствиями. И что каждому, кто этот документ подписывал - в итоге, возможно, придётся отвечать в суде на вопросы о наличии собственных специальных знаний и опубликованной методике экспертизы того, что они там экспертировали.

Возможно, именно этого и не хватает господам "экспертам", чтобы повысить собственную социальную ответственность и прекратить подписывать чёртовы бумажки, не думая о том, что подпись - это очень и очень немало.