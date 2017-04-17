Google заплатит ФАС и поддастся Яндексу

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МОСКВА. Длительное юридическое противостояние международной компании Google и российской антимонопольной службой закончилось предсказуемо и справедливо. Интернациональный гигант пошёл на мировую, согласившись оплатить выставленный ему штраф в 439 млн. рублей и изменить свои практики подписания договоров с производителями устройств, работающих под управлением Android так, чтобы не дискриминировать далее своего российского конкурента - Яндекс. После почти двухлетнего противостояния в судах, достаточно безуспешного, Google пришёл к выводу, что дешевле заплатить и признать вину.